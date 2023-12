Secuestran camioneta ligada a investigación sobre banda de "Mameluco" Villalba

Una camioneta VW Amarok secuestrada por la policía en Diamante, quedó vinculada a la banda de narcotráfico y lavado de activos liderada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, en una causa que investiga el Juzgado Federal N° 2 el San Martín (provincia de Buenos Aires). Este lunes, personal de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos localizó y secuestró el vehículo que se encontraba en Diamante, más precisamente, en la casa de la pareja del propietario de la camioneta, y en el interior del vehículo hallaron una ametralladora semiautomática y municiones.La causa tiene la carátula del nombre de uno de los hijos de Mameluco, Alan Marcial Villalba, y se inició hace unos meses, a partir del seguimiento del dinero que recaudan los kioscos de droga de esta banda en el Partido de San Martín. “Cada kiosco, que operaba las 24 horas con turnos rotativos de 8 horas, podía recaudar hasta 4,5 millones de pesos por día. Así, con una bolsa de cocaína de tres mil pesos al consumidor y un territorio controlado a punta de pistola, el clan Villalba se habría garantizado -en los cálculos de la jueza Alicia Vence- una fortuna de más de 22 millones de pesos diarios”, publicóel 6 de diciembre, cuando se hicieron los múltiples allanamientos.Al momento del secuestro del utilitario se constató la presencia de un arma de fuego tipo pistola semiautomática 9 mm la cual fue secuestrada por disposición de los Fiscales de la localidad de Diamante, Doctores Robledo y Blasich, ante el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.El jefe de la División Sustracción Automotores de la Policía de Entre Ríos, comisario Donato Martínez, brindó más detalles del secuestro del vehículo.El comisario explicó que “se tenía la información que podía haber un vehículo con pedido de secuestro en Diamante. Se llevaron adelante algunas tareas tendientes a la localización y en el día de ayer, en horas de la tarde, se localiza una camioneta Volkswagen Amarok, color azul. Dentro del vehículo, al momento de efectuar el secuestro, se encontró un arma de fuego semiautomática CZ, subfusil que utilizan algunas fuerzas de seguridad en unidades de irrupción”, detalló al dialogar con. Además, el arma “contaba con dos cargadores con un almacén de 30 proyectiles cada uno, y se encontró dentro del maletín de transporte del arma, 50 proyectiles calibre 9 milímetros para ser utilizados en el arma”.Al referirse al arma, el comisario sostuvo que “no se ve comúnmente, tiene un alto poder de fuego y de almacenamiento de proyectiles. Tiene un costo de 3.700 dólares aproximadamente”, dijo Martínez y agregó que “el arma y la camioneta, estaban en poder de una persona de Diamante, y al consultar por los sistemas de patentes de la Dirección Nacional y de Sistemas Federales SIFCOP, surge que (la VW Amarok) tenía un pedido de secuestro a solicitud del Juzgado Federal y Criminal Nº 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, de fecha 2 de diciembre de 2023 en una causa que está caratulada Villalba, Marcial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes”.La causa, se había iniciado con el pedido de localización de esa camioneta que era utilizada por la banda de “Mameluco” Villalba, quien está preso y condenado a 27 años de prisión; pero se busca a su hijo Alan Marcial, “que todavía está prófugo”, aseguró Martínez, y que habría utilizado para cometer otros hechos delictivos y para escaparse, esa camioneta Amarok.El comisario señaló que la Amarok “es propiedad desde abril de este año, de una pareja del propietario, al igual que el arma que se secuestró. En el momento del procedimiento no estaba el responsable registral ni de la camioneta ni del arma, por eso se secuestra aparte el arma de fuego”, dijo Martínez. Sobre el titular de la camioneta, el comisario agregó que: “ha sido detenido hace unos meses en la ciudad de Rosario por situaciones con armas de fuego ; podría tener ciertas relaciones con la causa que se está investigando en el Juzgado Federal” de San Martín, Buenos Aires, dijo y agregó que “habría una cierta certeza de que hay relación con la causa. Todo es parte del expediente”, estimó Martínez.A raíz del procedimiento de ayer, se hicieron dos causas, “la camioneta va a ser puesta a disposición del Juzgado Federal porque ya tenía pedido de esa Magistratura; y en cuanto al arma de fuego quedó a disposición de la Fiscalía de Diamante”, dijo Martínez y aclaró que, el propietario de la camioneta “hasta el momento no ha sido convocado” por la Justicia, ya que el secuestro “es algo muy reciente. Puede surgir de la continuación de la causa alguna vinculación o no, con cualquiera de estas dos causas que se iniciaron ayer”, mencionó. Fuente: Radio La Voz