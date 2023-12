Causa de extorsión en Paraná: comisario reveló cómo sucedieron los dos casos

¿Cómo prevenir las extorsiones?

Se secuestraron cinco computadoras, veinte celulares, cinco tablets, ocho notebooks, varios pendrives, más de treinta discos rígidos, gran variedad de DVD, CD y routers, dos cámaras filmadoras y disquetes.A raíz de este hecho, Elonce dialogó con Gabriel Ferro, jefe de la División de Capacitación de Inteligencia Criminal para conocer mayores detalles del hecho en cuestión. Al respecto, el comisario precisó: “Es una causa de larga data. La extorsión comenzó hace muchos años. Los damnificados son menores de edad y la gran mayoría toma el coraje y van a hacer la denuncia”.En relación a la causa en sí, expuso cómo se llegó a la detención del hombre y cómo sigue la causa: “Esta dirección, a mediados de octubre, comienza a investigar, se detectan otras posibles víctimas que no habían radicado la denuncia, se llega a la persona que estaría realizando la extorsión y finalmente ayer tuvimos un allanamiento con resultados positivos. Se secuestró una gran cantidad de elementos. Ahora comienza la etapa de las pericias de esos dispositivos para poder extraer la información y demostrar los hechos”.En relación a cómo se produjo la extorsión a las mujeres, manifestó: “”.Por otro lado, agregó que las dos damnificadas no son menores, sino que ya tienen la mayoría de edad: “que no hayan realizado una denuncia”.El hombre acusado de efectuar las extorsiones no contaba con antecedentes. No obstante, el comisario Ferro señaló: “Se ve que se estaba dedicando a esto porque ya estamos hablando de tres víctimas y no quita que haya muchas más”.Ante este tipo de extorsiones, Ferro indicó qué se debe hacer: “La protección de las cuentas es lo básico: tener la configuración, el segundo factor y no compartir códigos que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar las redes sociales. Las redes sociales, el correo electrónico y también compartir o depositar la confianza a un dispositivo a una persona. Por ejemplo, si se rompe un celular o una computadora, llevémosla a un técnico que sea de confianza. Hay que tener en cuenta que va a acceder a toda esa información”.Por último, hizo hincapié en que “cuando vendemos una computadora o un celular, tengamos cuidado y debemos asegurarnos que toda la información ha sido eliminada de esos dispositivos” y solicitó que todos los ciudadanos deben radicar la denuncia para que la Fiscalía comience a actuar.