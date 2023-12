Video: Paranaense denunció que su hija está "privada de su libertad" en Qatar

Lo que publicó la joven en redes sociales

En una angustiante situación, la madre de Camila Desiré Bravo Gadea, una mujer paranaense de 33 años que se encontraba trabajando en Qatar, perdió todo contacto con su hija y teme por su seguridad.En declaraciones para Elonce, la madre explicó: "Mi hija se fue a pasear a Doha,, ella no ha podido regresar a Madrid y está varada en el aeropuerto de Abu Dabi".Asimismo, agregó:de lo cual no tengo ninguna certeza de que sea así porquey no quisieron comunicarlo al esposo con ella; esto me hace dudar".Con lágrimas en los ojos, la madre hizo un ferviente llamado a las autoridades y a quienes puedan ayudar: "Le pido por favor a las autoridades o a quien corresponda, que yo quiero que mi hija vuelva a Madrid lo antes posible, porqueSegún detalló la mujer: "Camila sufrió acoso de cuatro catarí mientras estaba en el hotel, se cambió de hotel, pero luego la siguieron persiguiendo. La escoltó el consulado, yo hablé con las personas que la estaban escoltando y me dijo que la iba a dejar con y toda la seguridad, pero cuando llegó al aeropuerto se encontró con las mismas personas estaban en la misma fila por tomar el mismo vuelo".Camila no pudo abordar el vuelo a Madrid, y la última información es que se encuentra internada: "El vuelo a Madrid, ella no lo pudo tomar, y ahora la última información que tengo es que está internada", añadió.La madre comentó que Camila utilizó su cuenta de Instagram para documentar la difícil situación:Con la voz quebrada, la madre compartió sus últimas palabras con su hija: "La última vez que a ella se la vio es ayer alrededor de las 20, hora nuestra, y me dijo que estaba en el aeropuerto, así que yo pido por favor a quien corresponda, soy una madre que está desesperada, que alguien se ocupe de esto".En un video reciente publicado en sus redes sociales, Camila detalló sus experiencias:La situación se volvió aún más alarmante cuando, al intentar abordar el vuelo hacia Madrid, Camila se encontró con las personas que la habían amenazado: "Cuando voy a abordar el vuelo hacia Madrid, que salía dos horas más tarde, empiezo a ver que la gente que me había estado amedrentando y amenazando en el centro comercial, estaba en la fila del avión hacia Madrid".; por alguna razón del destino, mi ticket de avión no funcionó y me dejaron embarcar última. Ahí le dije a la azafata que no iba a embarcar porque a mí me vienen persiguiendo gente y esa gente está en este vuelo", agregó."Me llevaron a un sitio de transfer para asegurarme, y ese sitio fue seguro hasta que le dije a una de las personas que había tenido problemas y esas personas me estaban siguiendo. Parece que eran conocidas de las personas que me estaban persiguiendo", sumó."Ahora mismo no me están dejando salir de Abu Dabi”, concluyó la joven a través de su cuenta de Instagram.