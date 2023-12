Dos jubilados están en terapia intensiva tras ser golpeados por delincuentes

Un matrimonio de jubilados pelea por su vida luego de que ambos fueran golpeados y torturados por siete delincuentes en su casa en Quilmes.El hecho no ocurrió en las últimas horas si no que fue el pasado 8 de diciembre cuando la pareja se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen y Brandsen, a quince cuadras de la Municipalidad de Quilmes, cuando fueron sorprendidos por delincuentes.Según el testimonio de los familiares, los delincuentes ingresaron a través de una pared y golpearon a los jubilados mientras dormían. Durante siete horas los agresores los atacaron de forma feroz a la pareja y por las torturas ahora ambos están en terapia intensiva.Para los ladrones el matrimonio tenía una suma millonaria de dinero, pero eso no era cierto. Aun así, las agresiones fueron brutales y antes de escapar desvalijaron toda la vivienda y se llevaron electrodomésticos.Gustavo y Marina sufrieron coágulos en su cabeza por lo que continúan internados en terapia intensiva. Acerca del hombre, confirmaron que en las últimas horas tuvo una leve mejoría, mientras que el estado de su mujer es grave.Respecto a los delincuentes, ninguno fue detenido y los vecinos reclaman el incremento de patrulleros. La causa incluida en la fiscalía del Departamento Judicial Quilmes fue caratulada como robo y lesiones gravísimas.Este escalofriante caso sucedió una semana antes del brutal asesinato de Hernán Damián Costa en Quilmes, el cocinero de 49 años que recibió un tiro en el pecho cuando quiso rescatar su moto de motochorros.En este caso hay dos jóvenes detenidos de los cuáles uno es menor de edad y sería el responsable de efectuar el disparo contra la víctima. Fuente: (NA)