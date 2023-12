Asesinaron a una mujer a puñaladas: detuvieron a su ex y a su actual novio

Emotiva despedida de familiares y amigos, y movilización con velas

Una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas en una casa de la localidad pampeana de Toay, y por el crimen detuvieron a su expareja, que tenía una prohibición de acercamiento, y a su actual novio, a quien vieron salir de la escena donde ocurrió el hecho.El episodio ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 22, en una casa situada en la calle Roque Sáenz Peña y pasaje Naicó, en la localidad ubicada a unos 10 kilómetros de Santa Rosa.Fuentes policiales y judiciales informaron que la víctima, identificada comoy quien trabajaba como portera de un colegio de Toay, estaba en la casa de su actual novio y fue atacada por un hombre. La víctima recibió al menos dos puñaladas que le causaron la muerte casi en el acto.Personal de la comisaría 5ta. de Toay fue alertada por el crimen y comenzó a investigar lo sucedido a través de los testigos, entre ellos un vecino y uno de sus cinco hijos, de 8 años, que ella tenía en común con su expareja.En principio, el actual novio fue detenido ya que fue visto salir de la casa tras el asesinato, mientras que los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda de su ex.Ese sospechoso también fue detenido dado que tenía una restricción de acercamiento, aunque sobre la casa de Recuna ubicada en la calle Jujuy.En su casa, la Policía halló un cuchillo que será peritado para tratar de determinar si fue el arma utilizada."Tenía perimetral, pero este tipo no respetaba nada, todo el tiempo la amenazaba y todo terminó mal", dijo Yésica Recuna, hermana de la mujer, y agregó: "Era una gran persona querida por todo el pueblo".Tras el ataque, personal de la Unidad Regional I y de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) realizó durante la madrugada las pericias correspondientes.La fiscal María Cecilia Molinari, a cargo de la Fiscalía Temática de Delitos de Género, dispuso que se realice la autopsia, entre otras medidas.Los investigadores continuaban esta tarde con las tareas para esclarecer el hecho y determinar cuál de los dos sospechosos fue el autor del asesinato.Al respecto, el niño que estuvo en el lugar del crimen declarará a través de la Cámara Gesell."Lamentamos y repudiamos estos hechos, otra mujer víctima de un acto de violencia extrema que nos llena de dolor y nos recuerda la urgente necesidad de seguir trabajando para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra sociedad", dijo a través de un comunicado la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Gabriela Labourie.Familiares, amigos y amigas de la mujer la recordaron con mensajes por las redes sociales y convocaron para este sábado a una movilización con velas frente a la iglesia María Auxiliadora."Tan linda, tan dulce, tan simpática y con una sonrisa que contagiaba a todo el mundo. Mujer valiente, luchadora, guerrera y la que jamás bajaba los brazos. Todavía no logro entender cómo tu vida fue arrebatada, quisiera que esto fuera una pesadilla, me duele tanto el alma. Voy a recordarte siempre con esa hermosa sonrisa que tenías, te amo y te amaré por el resto de mi vida mi hermosa hermana", publicó en Facebook Yésica Recuna.La víctima era oriunda de la localidad bonaerense de Pellegrini y trabajaba en la municipalidad de Toay."La Comunidad Educativa de la Escuela N° 205 expresa su más sentida condolencia ante el fallecimiento de Paola Recuna, compañera de trabajo de nuestra institución. Abrazamos a sus familiares en este momento de profundo dolor", publicó la institución.En tanto, una amiga de la mujer escribió: "Todos sabíamos lo que estaba pasando Pao, la pesadilla con ese hdp que no la dejaba en paz"."Todos la cuidamos como podíamos, hoy tengo que estar llorándole a mi amiga del alma porque la justicia de mier... que tenemos nunca hizo nada. Perimetrales, denuncias y nunca hicieron nada", dijo y siguió: ¿Por qué hoy yo tengo que llorar a mi amiga? porque la Justicia no hizo nada, porque se hacía pasar por loco y quedaba en nada, porque la perseguía, la amenazaba hasta que logró hacer lo que quería. Porque no soportó verla feliz".La amiga de Recuna pidió que "la Justicia ahora le dé una respuesta a esos hijos que ya no van a tener nunca más a su mamá".Mientras que otra hermana llamada Florencia la recordó "tan cálida, simpática, humilde y sonriente, repartías luz por donde entrabas, tu risa contagiaba y tus ganas de vivir eran admirables"."Que mujer tan guerrera y valiente que fuiste... todavía no logro entender como tu vida fue arrebatada, quisiera que fuera una pesadilla donde pudiera despertar, me voy a quedar con esa risa, con esos abrazos, con esos 'Te amo mi chiquita' y con todo lo que eras. Te amo y te voy amar por el resto que me quede de vida muy dulce y hermosa hermana", cerró. (Télam y Clarín)