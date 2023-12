Encontraron el cuerpo de un hombre descuartizado y en bolsas dentro de heladera

La Policía de Misiones encontró en la madrugada de este sábado el cuerpo de un hombre descuartizado y guardado en bolsas dentro de la heladera, en su casa de calle 186, en el barrio A4 del sur de la capital Misiones. Según informaron fuentes policiales, su ex mujer había denunciado que no sabía nada de él desde el 1° de diciembre.Tras radicar la denuncia formal por desaparición, el Juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, autorizó una orden de allanamiento en la casa de la víctima, identificada como Marcos Martínez, de 46 años, que se llevó a cabo esta madrugada, en donde encontraron los restos del hombre. El principal sospechoso es un ex policía conocido por sus extensos antecedentes penales.Al llegar a la vivienda indicada por su ex mujer, los efectivos encontraron el departamento completamente revuelto, una amoldadora y un cuchillo de gran tamaño con restos de sangre. Durante el allanamiento, abrieron la heladera y encontraron los restos de Martínez descuartizados distribuidos en bolsas de plástico.En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica y miembros del Cuerpo Médico Forense. El cadáver fue trasladado a la morgue local, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.En tanto, la policía comenzó con la búsqueda del único sospechoso hasta el momento, el ex policía conocido como “Bin Laden”. Según confirmaron fuentes policiales, lo consideran como sospechoso del crimen, ya que convivían en el mismo lugar, debido a que le alquilaba una habitación a Martínez.