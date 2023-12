Admitió que mató a su beba y lo condenaron a tres años: “Se me murió la guacha”

“Se me murió la guacha”

Leonel Agustín Peralta estaba detenido desde abril del año pasado acusado de matar a golpes a su hija Emma, una beba de apenas dos meses de vida. En las últimas horas, el imputado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado en Mendoza y recibió una sentencia a tres años y cuatro meses de prisión efectiva.Aconsejado por sus abogados, Peralta confesó que cuando ocurrieron los hechos él estaba discutiendo con su pareja y que en realidad había sido a ella a quien quiso pegarle, y no a su beba.De esta manera y pese a su confesión, el acusado evitó ser juzgado por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la prisión perpetua como única pena posible. Recibió un veredicto por homicidio culposo, cuya máxima pena en expectativa es de cinco años para quien por “imprudencia, negligencia o impericia causare la muerte a otro”.La pena fue acordada por el fiscal de homicidios Carlos Torres y el abogado defensor Armando Chalabe. La sentencia fue homologada por la jueza técnica Nancy Lecek.El homicidio de la pequeña Emma ocurrió el viernes 1 de abril de 2022, tan sólo cinco días después de que sus padres iniciaran su convivencia en la ciudad de Las Heras. Peralta y la mamá de la nena, Solange Díaz, llevaron a la beba al Hospital Héctor Elias Gailhac pero los médicos ya no pudieron hacer nada para reanimarla.Según la autopsia, el cuerpo presentaba hematomas en ambos párpados superiores, en la mejilla derecha, dos lesiones excoriativas y costrosas en el sector izquierdo del cuello, un hematoma en la nuca y otras dos equimosis en el lado derecho del cuello. Además, de un hematoma subdural que le afectó el hemisferio derecho del cerebro.“Se me murió la guacha, pero bueno, ya está, qué le vamos a hacer”, fueron las palabras de Peralta en aquel momento, de acuerdo a la declaración de los testigos en la causa.Desde ese momento la joven madre se declaró inocente y los antecedentes de violencia de género por parte de su pareja y las testimoniales respaldaron sus dichos, por lo que quedó desvinculada de la investigación.