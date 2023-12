Chocaron moto y camioneta en una esquina: apuntan a auto mal estacionado

Colisionaron una camioneta y una moto en la intersección de calles Alte. Brown y Brasil en Paraná, minutos antes del mediodía de este viernes. Según supo, el accidente fue desencadenado por un vehículo mal estacionado sobre la línea amarilla y a la altura de la ochava.La moto de 110cc circulaba por Alte. Brown en dirección a avenida Ramírez cuando la camioneta Izuzu avanzó sobre la calle para visualizar si pasaban otros vehículos o no y, en esa misma maniobra, no evidenció el paso del rodado de menor porte; allí se produjo el encontronazo, pudo saberEl problema en esa intersección, según los testimonios de vecinos a, es que los vehículos se estacionan sobre la línea amarilla y a la altura de la ochava, es decir que terminan obstaculizando la visión de los conductores que transitan por calle Brasil y que pretenden cruzar o doblar hacia Alte. Brown.La conductora de la moto adujo que fue un choque fuerte, que dio una vuelta en el aire y cayó sobre la cinta asfáltica; como consecuencia del impacto, sufrió raspaduras en brazo y hombro, además del estado de shock por la situación.En la ocasión, la motociclista se mostró indignada por la causa que desencadenó el siniestro vial. Es que no es la primera vez que ocurre un accidente de estas características en esa esquina. De hecho, vecinos dieron cuenta del llamado a la grúa municipal para retire a los vehículos mal estacionados.Familiares de la motociclista pidieron la intervención de Tránsito de la Municipal para que remueva al auto estacionado sobre la línea amarilla, a la altura de la ochava e impidiendo la visual de quienes transitan por calle Brasil.