Una moto fue robada en complejo de viviendas de Paraná: video de la sustracción

Una moto fue robada de un complejo de viviendas, en la ciudad de Paraná y la sustracción quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar, se confirmó a Elonce.El robo ocurrió en un edificio ubicado en calle Artigas 1355, a metros de calle Provincias Unidas. Según contó el propietario de la moto, al dialogar con Elonce, el robo ocurrió entre las 13 y las 15 de este jueves. “Llegué al edificio después de trabajar, dejé la moto y me acosté a dormir un rato. Cuando me levanto y abro la ventana, veo q la moto no está”, afirmó.Por otra parte, el trabajador señaló que “el trabavolante de la moto no andaba y no le puse linga, porque nunca me imaginé que me la iban a sacar de adentro del edificio”, resaltó la víctima del robo que busca recuperar su elemento de trabajo.Asimismo, explicó que en el video se ve que delincuente, “abrió la puerta del edificio con un destornillador o alguna herramienta similar”, estimó.“Sus ahorros se fueron en un cerrar de ojos”, contó un familiar a Elonce.