Juzgarán a nueve militares por la muerte del soldado en “ritual de iniciación”

El Juzgado Federal de Paso de los Libres elevó a juicio oral la causa por la muerte del subteniente del Ejército Argentino Matías Ezequiel Chirino, ocurrida dentro del Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, en junio de 2022, en el marco de una "bienvenida" o "ritual de iniciación", en la que lo obligaron a beber alcohol en exceso, realizar ejercicios extenuantes y sumergirse en una pileta.En el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal, los acusados Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Martínez Tárraga Reclus, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martínez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista fueron considerados coautores del delito de “homicidio simple con dolo eventual” de Chirino y “abuso de autoridad” en perjuicio de otros dos subtenientes. Además, Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico fueron imputada e imputado como partícipes secundarios de ambos delitos.Si bien la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes -en línea con los recursos que habían realizado el fiscal general subrogante Carlos Schaefer y el fiscal federal Martínez- dispuso en septiembre la prisión preventiva de siete militares, las detenciones no se hicieron efectivas porque esa resolución no se encuentra firme debido a que las defensas la recurrieron ante la Cámara Federal de Casación Penal. En el requerimiento, el MPF reiteró la solicitud de que fueran detenidos.Al momento de solicitar la elevación a juicio, el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez, señaló que se le imputa a los nueve militares haber causado la muerte de Chirino a través de distintas acciones y omisiones.Indicó entonces que los imputados le impartieron tanto a Chirino como a otros dos subtenientes distintas órdenes arbitrarias y maltratos, que consistieron en obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes.En efecto, tuvo por acreditado que, durante la noche del 18 de junio de 2022, cuando los tres tenían el estómago vacío, los obligaron a beber alcohol en exceso, para luego exigirles que se colocaran la ropa de gimnasia de verano y se sumergieran a la pileta del casino de oficiales, cuya agua se encontraba sucia y a baja temperatura. Les ordenaron además que dejaran sus teléfonos celulares sobre la mesa para que no contaran lo que ocurría.En ese contexto, también les indicaron que cantaran y recitaran “la oración del soldado” y la misión del Ejército Argentino. Si se equivocaban, debían correr alrededor del quincho o hacer flexiones de brazos.De acuerdo con la investigación, en el momento en que los tres nuevos subtenientes perdieron el conocimiento, los responsables los abandonaron en una de las habitaciones asignadas a uno de ellos. Chirino terminó en un colchón sobre el piso y sin una frazada, a pesar de las bajas temperaturas registradas aquella noche.Cerca de las 06.00 de la mañana, el imputado Bautista llamó a la enfermera de guardia y le pidió que fuera hasta la unidad porque uno de los nuevos integrantes “se había pasado de alcohol”. De acuerdo con las constancias, a las 06.30 ingresó a la habitación y notó que Chirino no presentaba signos vitales, por lo que comenzó a realizar la reanimación mientras se decidía el traslado del joven al hospital San José de Paso de los Libres, donde se comprobó el fallecimiento. Fuente: (ElLitoral)