Tomaba fotos eróticas y tocaba a adolescentes a cambio de alcohol y droga

Un hombre de 44 años fue detenido y tiene prisión preventiva por 30 días, imputado de promoción a la prostitución y a la corrupción de menores.“Era bastante conocido que se podía concurrir al domicilio para este tipo de previas”, dijo al respecto la fiscal Martina Cedrés.Una denuncia fue radicada en febrero de 2022, y otra hace pocos días.. En este último caso, sólo fue contactada a través de una red social, pero no se tiene conocimiento de que hubiera concurrido al lugar.Las denunciantes manifestaron que el detenido les suministraba droga en forma gratuita y a cambio las tocaba, les tomaba fotos o filmaba. La mayoría deEl caso llega a la Justicia luego de que se entera un familiar de una de las menores. “, el material se subía a algunas páginas y hubo situaciones de tocamientos, por el momento no se mencionó específicamente, relación sexual”, dijo Cedrés aEl allanamiento se realizó en una vivienda del centro de la ciudad de Gualeguaychú. “Secuestramos teléfonos y dispositivos de almacenamiento, la imputación es por el testimonio de dos personas y hay otras chicas mencionadas”, dijo la fiscal.El imputado se abstuvo de declarar cuando fue convocado por el juez Ignacio Telenta. Si avanza la causa, podría tener penas altas y de cumplimiento efectivo.La fiscal explicó que el hecho se agrava por la edad de las víctimas y pesan sobre el detenido, los cargos de corrupción de menores y promoción a la prostitución de las mismas. “En la adolescencia y a esa edad se considera que la psiquis está en desarrollo, con lo cual esos hechos, son abusivos”. Las penas en estos casos, por sumatoria, son de cumplimiento efectivo y podrían superar los diez años de prisión. Si bien, no se tiene conocimiento por el momento, de que las imágenes pudieran ser comercializadas, tampoco se descarta la idea de que este hubiera sido el objetivo.El detenido actualmente permanece alojado en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.