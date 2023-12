Asesinaron a una mujer y detuvieron a su pareja

Foto 1/2 Foto 2/2

Un nuevo femicidio sacude a Córdoba este jueves por la mañana, luego de que se conociera que fue asesinada una mujer de unos 50 años de edad en el barrio Residencial América, en el noreste de la Capital identificada como Beatriz Prado.



Por el hecho hay un hombre detenido, Jorge Vargas, de unos 40 años, que era pareja de la mujer. Ambos vivían en la casa de la mujer, ubicada en la esquina de San Salvador y Maracaibo.



El martes a la madrugada, a eso de las 4.30 los vecinos del lugar escucharon gritos y dos disparos. Durante el martes, al ver que salía el hombre de la casa cuando usualmente lo hacían los dos, llamaron a la Policía: “Vinieron, golpearon la puerta y como no salía nadie, se iban. Nos decían que necesitaban una orden de alllanamiento para entrar”, indicó una vecina en declaraciones a La Voz, quien pidió resguardar su identidad por seguridad.



La mujer aseguró que hubo más de un llamado a la Policía. Luego, los vecinos empezaron a preocuparse porque el mismo hombre decía a otra gente que había matado a Prado de un tiro. “A raíz de esos comentarios, vino el padre de él hoy a la casa a preguntarle qué pasaba y no le quería abrir la puerta. Le decía: ¿Dónde está la Beti? y él (Vargas) le decía que se había ido y no lo quería dejar pasar. Así que fue el padre llamó a la Policía y los autorizó para que ingresaran. Allí encontraron el cuerpo”, dijo la mujer.



En ese momento, Vargas salió caminando y luego fue detenido a pocas cuadras del lugar.



Una vecina de Prado aseguró que sabían que ella sufría violencia de género. Prado le contaba las frecuentes escenas de celos, insultos y golpes que le propiciaba Vargas: “Ella me dijo una vez que si le pasaba algo, que yo tenía que salir de testigo. Siempre se escuchaban gritos y discusiones. Yo misma vi cómo él le apretaba la cabeza contra el piso en la calle. Le dije que la suelte. Pero después salió a decir a los gritos y con el arma en la mano que quién se animaba a meterse en vida. Era una persona violenta”.



Estas situaciones intimidaban a los vecinos que aseguraban que también tenían miedo: “Espero que ahora no lo larguen porque es unapersona peligrosa. Anda armado, sabemos que se dedica a robar. Es un ámbito pesado”, dijo la mujer.



Prado y Vargas eran pareja desde hace unos tres años y, según allegados, tenían problemas de adicciones. Al parecer la mujer tenía un certificado de discapacidad por problemas psiquiátricos y no trabajaba. De su pareja tampoco se conocía un empleo específico y lo relacionan con la delincuencia.



La mujer tenía dos hijas de alrededor de 25 y 30 años, que no vivían con ella.