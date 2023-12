Una “frenada abrupta” causó un choque en cadena en ruta 12, a metros del puente sobre arroyo Las Tunas. Tres vehículos se vieron involucrados en el accidente que se registró poco después del mediodía de este jueves: un automóvil Volkswagen UP!, un camión de reparto y un vehículo Peugeot rojo.Como consecuencia del accidente, además de los daños materiales, la conductora del Volkswagen UP! requirió atención médica debido a que se activó el airbag y el impacto golpeó en su rostro, ocasionándole sangrado de nariz y un dolor en su muñeca derecha.“Mi hija está bien, le hicieron placas en el hospital San Martín y tenía, además, el shock producto del impacto “, confirmó ael padre de la conductora. Respecto a las circunstancias del siniestro, refirió: “Frenaron y alguien no vio”.El tránsito vehicular se vio demorado debido al trabajo del personal policial de la División Criminalística en la zona del accidente.