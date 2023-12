Robaron la llave de paso de agua de escuela ubicada al lado de comisaría

Policiales Vecinos denuncian robo de llaves de paso de bronce en barrio de Paraná

Robaron la llave de paso de agua de la Escuela Integral Nº21 “Celia Ortiz de Montoya” de barrio Anacleto Medina, ubicada al lado de la comisaria novena de Paraná. Por el robo, hubo un sospechoso identificado, pero no se logró el recupero del bien sustraído.La directora del establecimiento educativo, Natacha Uber dio cuenta ade su “tristeza” por el robo. “Todo cuesta y se va juntando a pulmón porque esta es una escuela chica, que no es tan acompañada ni por el Consejo General de Educación ni por otras instituciones, entonces, todo lo que se hace es a pulmón. Así pusimos rejas y otras cuestiones para que esto no suceda, pero pasó en la vereda, que es un espacio público”, explicó.Y agregó: “El año pasado, tuvimos varios ingresos por los fondos del patio, con lo cual, levantamos tapiales, con mucho esfuerzo y trabajo; y este año, rompieron el vidrio del frente en dos oportunidades y robaron una canilla”. “Resguardamos lo que se puede”, lamentó Uber.Por su parte, el subjefe de comisaría novena, Alfredo González, confirmó que, al momento del robo, el personal policial estaba ocupado tomando una denuncia. “Los vecinos nos avisaron cuando lo vieron pasar con canilla en la mano y gracias a que se brindaron todas las descripciones del sospechoso, hicimos una recorrida en la zona y logramos localizarlo, pero no pudimos conseguir la llave de paso porque no estaba en su poder”, aclaró. Por disposición del fiscal en turno, el ladrón fue trasladado para que sea identificado y supeditado a la causa.“Las cámaras están ubicadas en el frente de la comisaría y la zona donde ocurrió el robo escapa al foco de la cámara”, indicó.En ese sentido, el comisario refirió que los ladrones roban llaves de paso y medidores “por el bronce”. “En lo que va del mes, ya tenemos ocho denuncias similares a esta, pero pueden haber ocurrido más hechos”, reconoció al respecto.Punto aparte, la directiva agradeció a los vecinos que avisaron del robo “y siempre están acompañando”, y dio cuenta de su “preocupación porque la escuela quedará cerrada ante el cierre del ciclo lectivo”. “La delincuencia es cada vez más grave, además de droga y otras cosas que van haciendo que esto sea normal. Es triste que sigan pasando estas cosas porque tienen 20 años, siempre vuelven a sus casas y siguen rompiendo y robando”, lamentó Uber.La matrícula escolar de la escuela está compuesta por 70 estudiantes. Y si bien el dictado de clases es hasta el 15, cuando se cierra el trimestre, los chicos ya no están asistiendo al establecimiento educativo.