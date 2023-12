Colectivo chocó contra una moto que intentó pasarlo por la derecha

En las primeras horas de la tarde de este miércoles se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Paraná que tuvo como protagonistas al interno 3231 de la Línea 1 de la empresa ERSA y una motocicleta de baja cilindrada.Según se pudo establecer, tanto el colectivo como la moto circulaban por Buenos Aires y cuando el transporte público intentó doblar hacia Laprida embistió contra el rodado menor que quiso pasarlo por la derecha.En diálogo con, el chofer del transporte público, que pasó por momentos de mucho nerviosismo, explicó que el motociclista “pasó por la derecha, el semáforo dio verde y nos mandamos los dos, pero no lo veo al de la moto porque viene por la derecha, y cuando escuché el golpe frené”.“Ahora estoy bien, más tranquilo porque no le pasó nada al muchacho de la moto”, dijo el colectivero y dio cuenta que la esquina donde ocurrió el siniestro “es complicada, además las motos hacen lo que quieren”.El joven que se conducía en el rodado de menor porte, sólo sufrió algunos golpes en sus rodillas y la moto resultó con algunos daños.En el lugar tomó intervención personal policial y se debió ordenar el tránsito ya que los autos que circulaban por Buenos Aires no podían girar hacia Laprida ante la realización de las pericias.Finalmente, se supo que la unidad de transporte pública iba con pocos pasajeros, los cuales se bajaron y tomaron otro colectivo.