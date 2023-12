Policiales Hallaron dos personas fallecidas en el vehículo que fue arrastrado por un arroyo

Hallaron dos personas fallecidas en el interior del automóvil Volkswagen Vento, que fue arrastrado por un arroyo desbordado, cuando despistaron de la Autovía Nacional Nº14, a la altura de Colonia Elía (departamento Uruguay). El vehículo había salido del trazado vial y fue arrastrado por la correntada que desbordó a la vera de la ruta.“El conductor del auto intentó cruzar la calzada, que estaba desbordada como consecuencia de las intensas lluvias, y el rodado fue arrastrado por la correntada”, explicó ael jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Carlos Nosalechiv.“Después de más de una hora de búsqueda dentro del agua, encontramos un paragolpes a unos 300 metros de un alambrado y supusimos que a ese alambrado no lo había cruzado el vehículo porque no estaba cortado, con lo cual, continuamos la búsqueda en sentido contrario a la corriente. Finalmente, a unos 250 metros del puente, el vehículo estaba en sentido inverso y sumergido”, rememoró Nosalechiv.“El paragolpes encontrado no tenía el dominio colocado porque había sido arrancado por la misma correntada, pero posteriormente, una vez que se extrajo el vehículo, se pudo localizar la otra chapa-patente y Policía está a cargo de las averiguaciones para determinar dónde estaba radicado”, aclaró al respecto.En la oportunidad, Nosalechiv refirió que, “una vez que paró de llover, el nivel del arroyó comenzó a bajar y eso facilitó la búsqueda porque, primeramente, no se podía ingresar por la cantidad de agua”. De acuerdo a lo que confirmó el bombero, la circulación era normal pasado el mediodía sobre ese tramo de la Autovía Nacional Nº14.