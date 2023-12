Balearon una escuela en Rosario e investigan si se trata de amenaza

Policiales Balearon un banco en Rosario y amenazaron de muerte a familia de Pullaro

Un establecimiento educativo de la zona oeste de Rosario fue atacado a balazos este miércoles a la madrugada. Se trata de la Escuela N°63 Almirante Guillermo Brown, ubicada en Cochabamba y Liniers. La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante las primeras actuaciones y, según trascendió, se colectaron en el lugar 13 vainas servidas.Las autoridades de la institución educativa percibieron los rastros del ataque en horas de la mañana, ya que al estar funcionando con horario de verano, tanto alumnos como docentes entran a cursar por otro ingreso.Aparentemente nadie llamó a la Policía al momento del hecho, porque el hecho trascendió cerca del mediodía. Según las primeras informaciones no habría ningún mensaje ni nota intimidatoria.Daiana Gallo Ambrosis, representante del Ministerio de Eduación, confirmó que la escuela permanecerá con las puertas abiertas y valoró el accionar de las autoridades.El de este mediodía se trata del tercer ataque intimidatorio registrado en pocas horas en Rosario y, si bien advirtió que "será materia de investigación" dilucidar si están vinculados "ellos entienden que hay un montón de hechos que se están dando en la ciudad que son respuestas a medidas del gobernador".Sobre los pasos a seguir, Gallo Ambrosis detalló: "Estamos trabajando en una coordinación de intervención de crisis. Eso empezó ya a funcionar y tiene que ver con una coordinación con el Ministerio de Seguridad. Cada caso se trabaja de una manera artesanal, porque no son todos iguales".Por último, se solidarizó con esta escuela y también "con todas las instituciones que día a día sostienen el aprendizaje de los estudiantes".Si bien por el momento no hay indicios de que estén vinculados, cabe recordar que este miércoles a primera hora balearon una de las entradas del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y dejaron una nota amenazante dirigida a Maximiliano Pullaro en la que se alude al traslado de reclusos de alto perfil -jefes narcos y sicarios- a un pabellón especial en la cárcel de Piñero.Además, horas antes también fue atacada la sucursal del banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra, donde dejaron una nota también para el gobernador. Pistoleros en moto abrieron fuego contra el cajero automático ubicado al frente de la entidad bancaria, que recibió cuatro impactos de bala.Este miércoles a media mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a ambos episodios y aseguró que "son reacciones que estaban previstas"."El régimen penitenciario en estos últimos cuatro años se configuró como sumamente laxo, se debilitaron todos los controles internos, se disolvieron todos los grupos de requisas. Evidentemente cuando se ajustan dos a o tres parámetros básicos, la reacción se produce. Esto estaba dentro de las previsiones y vamos a responder con medidas más enérgicas todavía", argumentó el titular de la cartera más caliente de la provincia.