Dictaron prisión preventiva para sujeto acusado de prostitución de menores

Foto: Archivo

El domingo por la tarde fue allanado el domicilio de un hombre de 43 años, donde se hacían “encuentros” en los que circulaba marihuana y cocaína. El imputado en cuestión proveía a menores entre 16 y 17 años de estos estupefacientes a cambio de “tocamientos, fotografías y videos en situación de desnudez”, informó la fiscal a cargo Martina Cedrés.



La causa inició a raíz de la denuncia que radican dos mujeres menores de edad que concurrieron a estos encuentros y por lo que dan cuenta sus testimonios, estas “fiestas” eran “vox populi”.



De hecho, la fiscal Martina Cedrés informó a El Día que en algunas ocasiones los vecinos habían dado aviso a la policía por la música alta o por algún conflicto en la vereda del domicilio.



El domicilio del imputado está ubicado en la zona céntrica de la ciudad y sobre él cae la denuncia de promoción a la corrupción y prostitución de menores.



A partir de los testimonios de las dos denunciantes, que se entiende que habrá más, la fiscal pudo saber que para poder acudir a estos encuentros, las menores primero debían contactar al dueño de casa por mensaje de Instagram, Whatsapp o Telegram.



Incluso, Cedrés comentó que algunas de las menores habían decidido no ir más a estas fiestas “para no quemarse”, ya que las fotos luego se subían a las redes sociales.



De acuerdo a lo informado por la fiscal, el hombre denunciado no tiene relación familiar con ninguna de las demandantes, y solía estar solo durante los encuentros o con algún amigo.



En este marco, Cedrés pidió al juez de garantía 30 días de prisión preventiva, medida que fue concedida.



En tanto, queda peritar el celular del imputado y otros elementos incautados durante el allanamiento.