Incendio en edificio: confirman que murió una mujer y hay más de 40 asistidos

Una explosión seguida de incendio ocurrió en el edificio aledaño a la Secretaría de Trabajo. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que murió una mujer y 42 personas fueron asistidas.El incendio ocurrió en el sexto y séptimo piso de la construcción perteneciente al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ubicada en la Leandro Alem 668 y los empleados debieron ser evacuados.Por una explosión e incendio en un edificio de oficinas y viviendas lindero al Ministerio de Trabajo de la Nación, en el microcentro porteño, cayó mampostería y evacuaron a empleados. Hay una mujer fallecida y 43 personas que fueron trasladadas a hospitales. Entre ellas seis, que fueron llevadas al Hospital Argerich, y a una mujer y a su hijo, que fueron derivados al Hospital Elizalde. Hubo gente atrapada en la terraza y en la zona hay cortes al tránsito.El fuego se originó en el sexto y séptimo piso de un edificio de planta baja y 14 pisos. Participaron en un gran operativo personal del SAME y ocho dotaciones, cinco de Bomberos de la Ciudad y tres de la Policía Federal. Intervieno un hidroelevador de Bomberos de la Ciudad. Uno de los trasladados a hospitales es un Policía de la Federal que estaba de servicio bajo el régimen de Policía Adicional en el Ministerio de Trabajo, sin riesgo de vida.Los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, continúan trabajando en el lugar y personal del SAME terminaron de trasladar a las personas que se encontraban en el edificio a los hospitales cercanos. Se informó que hay una mujer fallecida y 43 asistidos, incluidos tres menores.“La mujer estaba entre el octavo y el noveno piso, en la zona de las escaleras. Estamos investigando las causales del incendio”, explicó uno de los bomberos a cargo del operativo a la prensa.