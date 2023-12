Murió motociclista que sufrió graves heridas tras accidente hace cuatro días

Falleció este lunes un hombre que sufrió graves heridas en un siniestro vial, ocurrido en Villaguay, el 8 de diciembre. Se trata de Bruno Pablo Germán Ruiz, quien fue atropellado por un automóvil cuando circulaba en su motocicleta.

Según indicaron fuentes policiales, Ruiz, de 40 años, conducía una Motomel Skua cuando al llegar a la intersección de calles Urquiza y Paso, fue colisionado por un Volkswagen Bora, al mando de un hombre de 33 años, quien iba acompañado por una mujer.



Producto del fuerte impacto, Ruiz fue trasladado al hospital de Concordia con graves lesiones. Presentaba fractura de costilla y clavícula derecha, con politraumatismos varios, heridas en labios, pie y pérdida de piezas dentarias.

En el lugar del hecho intervino División Tránsito Municipal de Villaguay, que procedió a la retención de la licencia de conducir del conductor del automóvil; y la División Criminalística y Perito Mecánico. La causa quedó a disposición de la autoridad judicial en turno, quien aún no determinó las responsabilidades en el siniestro vial.



Tras conocerse el fallecimiento del motociclista, la Escuela Martiniano Leguizamón, de Vilaguay, expresó su pesar señalando que el hombre era personal no docente de la institución. "La Comunidad Educativa de la Escuela Martiniano Leguizamón informa, con profundo pesar, el fallecimiento de Bruno Pablo Germán Ruiz, Personal no docente de esta Institución. Por tal motivo, quedan suspendidas las actividades previstas para el día 12/12 en el turno mañana y tarde correspondientes al Nivel secundario. Se reprograman actividades para el día miércoles", indicaron en sus redes sociales. Fuente: (APNoticias)