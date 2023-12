Despistó con su auto de Ruta 131 y quedó en alcantarilla hasta que la rescataron

Una mujer debió ser hospitalizada esta mañana, luego de sufrir un accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº131, a la altura del kilómetro 31, según confirmó el personal policial de la Comisaría de Libertador San Martín.El siniestro vial ocurrió esta mañana, cuando una mujer de 31 años, domiciliada en Crespo, conducía su Renault Sandero por la mencionada ruta y en un momento, se durmió al volante, perdió el control del rodado, y despistó del trazado vial, supo Elonce.Tras el despiste, el auto chocó contra un guardarrail y lo derribó, salió hacia la banquina y cayó en una alcantarilla a la vera de la ruta.El auto no quedó visible para quienes transitaban por la ruta, y por tal motivo, la mujer que había sufrido golpes, se intentó comunicar con un familiar, pero al no recibir respuesta, se quedó en el vehículo y esperó a ser rescatada. Minutos después, ese familiar fue quien dio aviso a la policía que concurrió al lugar del accidente.El personal policial de la Comisaría de Libertador San Martín, explicó que, desde la ruta, no se observaba el lugar donde había quedado el auto, por lo que pasó desapercibido para quien pasaba por la ruta y por tal motivo, se demoró el rescate de la conductora, se indicó a Elonce.Al tener contacto con los uniformados, la conductora, quien es una docente que regresaba de Diamante a Crespo, manifestó que se había dormido al volante y por eso, ocurrió el accidente.Si bien, la mujer sufrió golpes productos del impacto, pudo salir por sus propios medios del rodado, pero de todas maneras, fue trasladada a un centro asistencial para un control.