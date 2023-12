Jury a jueza que dio tenencia de Luci Dupuy a madre: Cuándo será la sentencia

Comenzó el jury de enjuiciamiento contra la jueza que le otorgó la tenencia a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, mamá y madrastra de Lucio Dupuy, quienes meses después se convirtieron en sus asesinas.Ana Clara Pérez Ballester es titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico, y tuvo a cargo el expediente que tramitaba el cuidado personal del nene de 5 años. Ahora está en juego su carrera judicial, ya que podría ser destituida.También está imputada por “mal desempeño” su asesora, Elisa Alejandra Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de la misma ciudad.El jurado que integra el Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.Por unanimidad, resolvieron suspenderlas preventivamente mientras dure el debate.Así es el cronograma del jury a la jueza de La PampaEl debate estaba previsto para que arrancara el lunes, pero finalmente se votó para mover la fecha al martes. Comenzó a las 8, en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados provincial. En esta jornada, el Tribunal leerá la imputación, se harán los alegatos de aperturas de las partes y podrán declarar las dos acusadas.Según informó El Diario de La Pampa, al día siguiente le tocará declarar a los familiares de Lucio: el papá Christian Sebastián Dupuy, su abuelo Ramón Dupuy, su abuela paterna Silvia Noemí Gómez, entre otros. Además, están citados a dar su testimonio los allegados a las asesinas.También declararán personal del servicio de Niñez y otros funcionarios públicos: Andreina Marisol Montes, Ana María Ballari, Cecilia Andrea Milanese, Luciano Nahuel Rebecchi, María José Mendoza, el director de Niñez Rodrigo Lofvall, Mariángeles López y el defensor de Niñez Juan Pablo Meaca.Entre el jueves y el viernes darán su testimonio otras 20 personas por parte de la defensa, entre abogados y allegados a las acusadas. Los citados son: Yamila Luján Isoardi, Celia Marina Assel, María Sofía Peroni, Oriana Resch, Sergio Horacio Acuña, Rocío Rodríguez, Fabián Marcelo Allara, Alejandra Noemí Campos, María Celeste Pierini, María Laura Maccione, María del Carmen García Fava, María Gabriela Sanz y Cecilia Sala.También integran la lista distintos funcionarios del poder judicial, entre ellos la defensora civil Ana Belén Pagano, las juezas María Marta Marciante, Fabiana Nieves, Andrés Nicolás Zulaica, María Anahi Brarda, Daniela de la Iglesia, María de los Ángeles Pérez, Dina Deballi, Cecilia Ruffini, Leticia González, Alina Acebal, Andrea Beatriz Tormena y el abogado Norberto Eduardo Godoy.El juicio seguirá el martes 19, desde las 8, en una jornada en la que las partes pronunciarán sus alegatos de cierre. Al final, se sorteará el orden de los votos del jurado.El miércoles 20 se llevará a cabo la deliberación desde las 8 de la mañana. Mientras que“Es la tercera asesina”: el dolor de la familia de Lucio DupuyRamón Dupuy, abuelo de Lucio, sostiene que la principal responsable detrás de las dos mujeres ya condenadas es la jueza de Familia Ana Clara Pérez Ballester. Asegura que de haber escuchado su pedido, el chiquito de 5 años estaría con ellos ahora.“Ella le dio la tenencia a una mujer sin antes leer el expediente de Lucio. Es una inoperante y yo pienso que es la tercera asesina”, expresó, en diálogo con TN. Es que la decisión de la magistrada de entregarle el cuidado a la mamá sucedió un año antes del crimen.Mario Aguerrido, el abogado de la familia Dupuy, acompañó el pedido de enjuiciamiento y opinó: “La jueza no tuvo en cuenta en ese momento la conducta de la progenitora a la que se le otorgó a Lucio. No monitoreó a la madre, quien abandonó a su hijo durante los dos años anteriores”.“Desde un primer momento nos llamó la atención que en el trámite de la decisión del cuidado personal no fuera parte el padre. El código civil y comercial dice que el cuidado se discierne entre los progenitores, pero a él nunca lo citaron, como si no hubiera existido”, agregó.Mientras tanto, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa manifestaron públicamente su respaldo a la jueza y aseguraron que la magistrada “no había hecho entrega del niño” y que en la causa “no se habían denunciado ni existían indicios que alertaran situaciones de violencia”.