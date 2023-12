Detuvieron a un hombre que amenazó a su familia con un arma de fuego

En horas de la tarde de este domingo, la policía de Concordia detuvo a un sujeto por amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego.



De acuerdo a lo informado, efectivos del Comando Radioeléctrico tomaron intervención tras gritos de personas solicitando auxilio desde el interior de un domicilio ubicado en un complejo habitacional de calle Brown al 900.



En dicho lugar, encontraron a un hombre amenazando a su familia con armas de fuego, es por ello que rápidamente los uniformados manejaron la situación logrando aprehender al sujeto de 33 años quien minutos posteriores terminó alojado en Sede Policial con el previo conocimiento de la Fiscalía en turno.



En el lugar se secuestró una pistola calibre 22mm con munición del mismo calibre y un aire comprimido reformado. Afortunadamente, no hubo personas heridas, destacándose el accionar de los policías en el hecho.



Aprehendido por desobediencia judicial



En otro hecho, funcionarios de la Comisaría Octava fueron alertados sobre la presencia de un individuo que se encontraba en un domicilio molestando a su ex pareja, lugar donde no debía estar ya que poseía medidas restrictivas.



Los efectivos se hicieron presentes en la vivida de calle Pública y Enriqueta Tavella encontrando en la casa al sujeto en cuestión y al tomar conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre 34 años y su alojamiento en la Alcaidía Policial.