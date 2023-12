Aduana secuestró más de mil vacunas contra la encefalomielitis equina

Las vacunas contra la encefalomielitis equina no se pueden importar por medio del Régimen de Equipaje dado que necesita los avales de seguridad sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), indicó la Dirección General de Aduanas DGA), que valuó en más de $18 millones la mercadería secuestrada por el personal aduanero y la multa total podría ascender a $54 millones.Dado el brote de la enfermedad, que requirió de la declaración de emergencia sanitaria nacional, "muchos hacen uso de la situación para comercializar el producto de manera irregular en el mercado nacional", indicaron desde el organismo.A raíz de esto, la Aduana contactó al Senasa y a la Sociedad Rural Argentina (SRA) para poner a disposición de los criadores de caballo las vacunas, una vez comprobado su uso seguro.El primer descubrimiento fue durante controles de rutina en el paso fronterizo Santo Tomé - Sao Borja, donde un conductor argentino con residencia en Córdoba se presentó en el puesto de la Aduana y aseguró que no tenía nada para declarar."Pero como el hombre manifestaba cierto nerviosismo, los agentes aduaneros sospecharon algo y decidieron realizar un exhaustivo control del rodado", relató el organismo en un comunicado.Así, "el hallazgo ocurrió cuando abrieron el baúl, había dos conservadoras térmicas con 120 blisters de la droga y jeringas de uso veterinario, toda la mercadería era de origen brasileño. Sin embargo, este argentino no fue la única persona que intentó ingresar las vacunas de manera irregular".Durante otro control en el mismo paso fronterizo, un hombre que vivía en Corrientes también intentó ingresar al país con las vacunas .Cuando comenzó la fiscalización vehicular el conductor intentó evitarla, pero tras hablar con el personal aduanero se tranquilizó."Tenía tres bolsas de nylon en el asiento trasero del auto, en su interior había 1.210 dosis, dos tubos de ensayo con activador de coágulo y un frasco con la leyenda “Potenay”, un tónico reconfortante equino para uso veterinario. Todo era de origen brasileño", detalló el informe.El tercer secuestro de esta vacuna fue en el paso fronterizo entre Paso de los Libres y Uruguayana. Allí, otro conductor argentino intentó ingresar al país con la vacuna sin declarar, sin embargo durante la inspección encontraron 10 dosis de la droga.