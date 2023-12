Chocaron un auto y una moto en una esquina: “La conductora no atinó a frenar”

Chocaron un auto y una moto en la intersección de calles San Luis y Victoria en Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este jueves, la mujer que se trasladaba en el rodado de menor porte requirió atención médica a causa de heridas leves en un brazo y una pierna.



En relación a las circunstancias del accidente, se supo que la motociclista circulaba por calle Victoria cuando fue embestida por un vehículo Volkswagen blanco que transitaba por San Luis. “La conductora no atinó a frenar”, aseguró un testigo a Elonce y mostró la distancia que quedó entro ambos rodados.



El auto registró las consecuencias del impacto sobre la puerta trasera del lado derecho y daños en el parabrisas, donde dio el manubrio del rodado de menor porte. “La moto pegó en la rueda del auto”, indicó el entrevistado. La motociclista con el casco protector colocado.



Vecinos de la zona dieron cuenta a Elonce de la alta velocidad por la que transitan los conductores por calle San Luis, independientemente, de este accidente en particular.



“Los conductores no toman la precaución de frenar al llegar a la esquina, sino que aceleran y pasan, pese a que el de la derecha tiene prioridad de paso”, evaluó el vecino. (Elonce)