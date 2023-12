Finalizó plazo para que Cancillería decida extradición de Jones Huala

Vanesa Millañanco, integrante de la comunidad mapuche, dijo en declaraciones que "Facundo continua en huelga seca y las condiciones de salud, a pesar de los estudios médicos que le han hecho en el Hospital zonal de Esquel, no están bien, por más que digan que está supuestamente bien. Su estado de salud es complicado porque son demasiado días de huelga seca y está teniendo secuelas importantes debido a eso”.



Y señaló que “hoy 6 se vence el plazo que tenía la cancillería Argentina para expedirse en cuanto la extradición, la gente de Chile no se ha pronunciado hasta ahora, así que a partir de mañana se consideraría extraditado”.



“El juez Villanueva pidió un informe para evaluar el estado de salud, para su posible traslado hace unos días, ante lo que nosotros seguimos afirmando que no está en condiciones de viajar a ningún lado”, dijo Millañanco y agregó: “Hoy estuvimos en la visita y él va a mantener acá o allá su huelga seca".



“El tema es que por los antecedentes que tenemos en cuanto a la extradición de Facundo es que en otras oportunidades, cómo fue la última vez, no nos avisaron a los familiares, ni a los abogados, no avisaron a nadie. Bajó un helicóptero, lo extrajeron y se lo llevaron, y nos enteramos por los medios de comunicación cuando ya estaba volando a Mendoza y de ahí lo cruzan en avión para el otro lado”, recordó.



Por lo que indicó que “estamos esperando a ver qué sucede y sobre todo estamos preocupados por el estado de salud de él, porque ninguna persona, después de tantos días de huelga, veinte días hoy, puede estar en buen estado su condición física, es imposible. Esa es nuestra preocupación”.



“Hemos pedido ahora una consulta externa de otros profesionales porque realmente estamos preocupados por su salud, física, espiritual y mental también porque han sucedido episodios bastantes complicados en estos días donde tuvo que ser hospitalizado”, añadió.



Asimismo, la integrante de la comunidad mapuche destacó que “solamente faltan seis meses de cumplir la condena de nueve años y un día, que fue impuesta por el estado chileno, y saldría en libertad”.



Millañanco marcó que "fue una decisión del gobierno chileno revocarle su libertad condicional, no es que él se negó ni se fugó porque quiso. A él le dan la libertad condicional, estaba yendo a firmar y de repente unilateralmente el estado chileno revocó su libertad y pidieron que vuelva a la cárcel, cosa que fue imposible porque ya estaba acá”.



“Hay una convocatoria para mañana a las cinco de la tarde afuera de la unidad 14 de Esquel y estamos viendo que sucede entre estos días”, concluyó.



El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a fines del mes de septiembre dictaminó la extradición al país vecino del activista mapuche, en una causa por la que está condenado por el incendio de una casa en la región de Los Ríos, en el sur de Chile.



Huala ya había estado preso en la ciudad de Temuco y a comienzos del año pasado fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón.