Horror en fiesta de egresados: apuñaló 10 veces a un chico tras acusarlo de robo

Un adolescente de 18 años fue víctima de un brutal ataque este domingo a la salida de un “fogón de quinto año” al que había asistido en el camping de UATRE, en la localidad mendocina de Junín. “Es una verdadera tragedia, él solo quería disfrutar junto a sus compañeros y su novia, y ahora se encuentra luchando por su vida en el hospital”, lamentó su papá.El violento episodio ocurrió pasadas las 22 en la zona de la calle Espejo de La Colonia, cuando la víctima salió de la fiesta de egresados y fue sorprendido por otro joven que, sin decir ni una palabra, se abalanzó sobre él y lo apuñaló unas 10 veces por la espalda.La declaración de la novia del estudiante herido fue clave en la causa para identificar al agresor. Según su testimonio, se trata de otro adolescente al que ambos conocían y que su pareja había denunciado recientemente por el robo de un teléfono.“Mi hijo se encuentra estable y está recibiendo atención médica con ayuda de un respirador. Estamos esperando su evolución”, dijo a Radio Regional el padre del alumno herido, Claudio Corrazza.Por otro lado, el hombre señaló: “Tenemos identificado al agresor y no es alumno de la institución (colegio Simón Bolívar). Por eso no entendemos cómo las autoridades de la escuela lo dejaron ingresar a la fiesta. Ya que se realizó solamente para los alumnos de esta institución. Eso nos tiene muy molestos”.“El agresor, según nos manifestó la policía, ya tiene un antecedente por atraco. La semana pasada le robó el teléfono móvil a otros chicos. No entendemos cómo actúa la justicia. Está claro que este tipo de personas no pueden convivir con el resto de la sociedad”, completó Corrazza.El acusado de apuñalar a un alumno de quinto año del colegio Simón Bolívar se entregó en las últimas horas en la Comisaría 12ª de San Martín. Se trata de otro adolescente, de 17 años, que se presentó espontáneamente en la seccional junto a su mamá.El sospechoso quedó a disposición de la Justicia de Menores y se espera que se lo impute por el delito de “homicidio simple en grado de tentativa”. En tanto, la víctima permanece internada en el Hospital Perrupato de Mendoza.