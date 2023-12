Le reventaron los vidrios de la camioneta y le robaron una suma millonaria

Foto 1/2 Foto 2/2

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en Arturo M. Bas entre las calles Deán Funes y Caseros, al frente del Paseo Sobremonte y a metros de Tribunales I y de la Municipalidad de Córdoba, cuando cuatro motochorros reventaron los vidrios de una camioneta que esperaba el semáforo y le sustrajeron a su conductor un bolso con una suma millonaria.



En la huida, varios billetes salieron despedidos y cayeron a la calle. Los transeúntes, testigos de lo sucedido, recogieron el dinero pero sin intenciones de devolverlo a su propietario, sino que por el contrario se lo guardaron y llevaron.



Juan, la víctima contó a Cadena 3 que "lo cazaron". "Me venían siguiendo de antes y tuvieron la oportunidad ahí", aseguró. "Rompieron los vidrios de atrás y después los de adelante, no me mataron porque no quisieron", dijo.



Además del amargo episodio, lo que más lamentó Juan fue la falta de solidaridad y empatía de la gente que presenció lo sucedido en pleno centro y en una zona transitada a horas del mediodía.



En la huida a los ladrones se les cayó el teléfono y parte del dinero y la gente que pasaba terminó por robar el celular y llevarse los billetes, pese a que habían visto quien era su propietario.



En ese marco, y debido a que todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, el fiscal que investiga la causa, Guillermo González, decidió analizar los videos de los domos policiales y de comercios del sector para identificar a los autores del delito.



Desde la fiscalía dan cuenta de la falta de solidaridad de los transeúntes que se llevaron el dinero de la víctima y no descartan futuras imputaciones por hurto calamitoso.



Además, el conductor de atrás comenzó a tocarle bocina para que corriera su vehículo del medio de calle y poder pasar y cuando logró hacerlo un policía "lo retó" porque se atrevió a correr un cono que estaba puesto, para poder estacionar.



"Bajé de la camioneta para sacudirme porque estaba lleno de vidrios y cuando me levanté y corrí la camioneta, la Policía salió y me retó porque estaba el cono puesto. La gente está muy mal", cuestionó.



Asimismo, indicó que al momento del robo el mismo efectivo policial no reaccionó como debería haberlo hecho, sino que sólo le pidió que corriera la camioneta para que los vehículos circulen.



A raíz de esto, el exjefe de la Policía de Córdoba Ramón Frías, aseguró en Cadena 3 que "un Policía que se encuentra de servicio y está trabajando, y más si está uniformado, tiene obligación de actuar ante un delito".



Señaló también que la Policía demoró 25 minutos al llegar al lugar, pese a que lo sucedido fue en pleno centro.



A través de las cámaras de seguridad se busca identificar a los ladrones. Según contó Juan, propietario de una Pyme, el dinero era para pagar a un proveedor y lo habrían marcado desde que se subió a su vehículo.



Sin embargo para él fue peor la gente común que juntó el dinero. "Eso es increíble, no tiene explicación. Te das cuenta en lo que nos estamos convirtiendo como sociedad. A nadie le importa el prójimo", reflexionó.



Dijo que en la dependencia judicial demoró unas tres horas hasta que le tomaron la denuncia porque estaba abarrotada de chicos a quienes le robaron el teléfono desde el colegio.