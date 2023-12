Detienen a pareja que entregaba a sus hijas para ser abusadas a cambio de droga

Una pareja fue detenida este jueves en la localidad balnearia de Santa Teresita (provincia de Buenos Aires) tras ser acusada de haber entregado a sus dos hijas, cuando tenían entre 9 y 12 años, para que fueran abusadas sexualmente a cambio de droga.Fuentes policiales informaron a Télam que la investigación comenzó a raíz de una denuncia de un hombre que aseguró que su hermano y la pareja eran adictos a drogas.Según sus declaraciones, ambos entregaban a sus hijas, que actualmente tienen 13 y 16 años, para que fueran violadas o grabadas a cambio de estupefacientes.Por su parte, el fiscal Walter Mércuri dispuso que las menores de edad sean sometidas a la prueba de Cámara Gesell. Allí, la mayor de las víctimas dijo que los ataques habían comenzado cuando vivían en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando ella tenía apenas 9 años.Según informó el portal Urgente24, la nena notó una noche que su hermanita no estaba en la cama y, al bajar las escaleras, la encontró en brazos de un hombre. Entonces, la agarró de la mano y la llevó a su habitación gritando: "No le vas a hacer a ella lo mismo que me hacías a mí”.Luego llamó a su tío y le contó el horror que había estado sufriendo. Sin dudarlo, él acudió a la Policía para radicar la denuncia.La causa fue caratulada como "corrupción de menores agravado por el vínculo, producción de pornografía infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años y abuso sexual agravado por el vínculo".El fiscal Mércuri dispuso que ambos queden alojados en la comisaría y en las próximas horas serán indagados.