Intentó ingresar a departamento de su ex por el balcón y cayó al vacío

Un hombre de 30 años se encuentra internado en grave estado luego de caer desde un balcón de un edificio del barrio Empleados Mutual Yacyretá de Posadas, Misiones. Según las investigaciones, el hombre habría querido ingresar durante la madrugada al departamento de su expareja.

Según se conoció, los hechos empezaron a conocerse cerca de las 7 de la víspera, cuando se reportó que detrás del edificio B del complejo habitacional ubicado sobre la avenida Francisco de Haro había un hombre tendido en el piso.



Una patrulla llegó al lugar y constató lo ocurrido, hablando con el lesionado. El herido se identificó y sólo agregó que tenía dolores en las piernas, por lo que se dispuso su traslado en ambulancia hasta el Hospital Madariaga, donde quedó internado.



El primer reporte médico dado a los uniformados más tarde consignaba que Alejandro se encontraba con asistencia respiratoria mecánica y varias fracturas. Luego se confirmó que tenía una fractura en la cadera y las costillas, además de varios traumatismos.



Ante esto los uniformados iniciaron las investigaciones correspondientes y hablaron con los vecinos del barrio. Llegaron a una joven de 20 años, quien expresó que el herido tiene una expareja en el departamento de abajo, por lo que inmediatamente se entrevistaron con ella.



Esta persona confirmó que había mantenido una relación sentimental con Alejandro, pero que se habían separado hace un mes y que desde entonces no había tenido contacto nuevamente.



Los investigadores entonces trazaron la hipótesis de que Alejandro había querido ingresar al departamento de su ex por el balcón, desde el techo de su departamento y en esa instancia se cayó al piso.



Cámaras

Con esto dieron intervención a la Dirección de Cibercrimen, cuyos integrantes analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. En esa instancia se vio cómo Alejandro ingresó al complejo poco después de las 4.20 y se dirigió hasta el sector del fondo de los departamentos del sector donde vivía su ex.

De todas formas la investigación continúa y se esperan decisiones del titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo. Será clave la recuperación del herido ante la posibilidad de que pueda declarar y contar lo ocurrido.