Un joven se disparó accidentalmente en la cabeza cuando manipulaba un arma

Un herido por arma de fuego movilizó guardias médicas y policiales, poco antes de las 8:00 de este domingo. Según la información que trascendió, el lamentable hecho ocurrió en una isla de Victoria, frente a la Ruta 174.



Por causas que se investigan, un joven de 19 años de edad, revistió una herida sangrante en su cabeza. Según sus propias manifestaciones, "estaba manipulando un arma calibre .22 cuando accidentalmente se le escapó un tiro".



Afortunadamente, la peligrosidad de dicho calibre no llegó a repercutir con intensidad. La guardia del Hospital Salaberry constató que se encontraba sin lesiones craneales, ya que el proyectil había quedado alojado a nivel del cuero cabelludo. No obstante, dada la complejidad del cuadro, se decidió derivarlo al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado. (Estación Plus)