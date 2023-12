Brutal agresión: le pegaron con una patineta en la cabeza en medio de una pelea

Un brutal ataque en patota se produjo en la ciudad bonaerense de Bragado, donde un joven fue golpeado con un skate en la cabeza cuando estaba tirado en el piso, en medio de una pelea nocturna en un skatepark de la zona.



El hecho se desarrolló el sábado de la semana pasada en distintas partes de una pista de ciclismo, donde se encontraban varias personas. De todos modos, no se registraron denuncias al 911 y no hubo ingresos al hospital.



La pelea fue grabada y se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. La Policía actuó de oficio con las imágenes de la salvaje agresión y tendría identificado al violento.



A su vez, no hay información acerca del estado de salud de los sujetos agredidos.



“Te arranco la cabeza guacho...te la arranco yo a vos. Te voy a volar la cabeza, gato", se escucha decir a uno de los presentes después de que el joven fuera golpeado con el skate en la cabeza. "Murió ese, lo rompieron todo", agregó quien grababa, sobre otro chico fue agredido en patota luego.



Medios locales explicaron que en la Pista de Ciclismo en la que se originó la pelea, se suelen congregar jóvenes para andar en patín o skate.



Según se supo por parte de efectivos policiales, el agresor es mayor de edad y tiene antecedentes por este tipo de ataques. No fue identificado el chico agredido. (NA)