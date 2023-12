Un carro con caballo cruzó en rojo y chocó con un auto: hay una menor herida

Por circunstancias que están bajo investigación, efectivos policiales revelaron a Elonce que el carro “”.El vehículo que se dirigía a Oro Verde y tenía a tres mujeres mayores de edad y una menor de edad, todas oriundas de esa localidad. Fueron trasladadas al hospital San Martín y San Roque para quitarles los vidrios tras la rotura del parabrisas.Adriana, quien fue testigo del siniestro vial, acotó: “Los que venían en el carro venían a rebencazos. Veía cómo le pegaban al animal, que cruzó cómo venía y la chica que venía el auto le tocaba la bocina y no lo pudo esquivar. El caballo cayó arriba del parabrisas y los ocupantes del carro se tiraron. Fue un desastre”.En la misma línea, sostuvo: “La nena estaba llena de vidrios, con sangre y tenía cortes en el párpado superior. La asistí porque soy enfermera. La mamá de la nena tenía un golpe en el pecho y la abuela también producto del impacto con el carro”.En la misma línea, hizo un llamado de atención y exigió cámaras en la zona: “Acá murieron dos personas, la semana pasada hubo un accidente y en toda la Autovía hay cámaras. Acá no hay. Los autos, colectivos y camionetas pasan en rojo. No pasan despacio, sino a 120 kilómetros por hora. Es un peligro y nadie controla nada.