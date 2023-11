Secuestran encomienda que contenía ositos de peluche impregnados con cocaína

Dos ositos de peluche impregnados con cocaína líquida que iban a ser enviados en una encomienda a Hong Kong fueron secuestrados por personal de Aduana durante un operativo en el Centro Postal Monte Grande, ubicado en el sur del conurbano bonaerense.Los voceros explicaron que, en total, los peluches tenían 648 gramos de cocaína, sustancia que en el país se comercializa a 15.000 dólares el kilo, pero que en Hong Kong, incrementa su valor en más del 1.100% y se vende a 170.000 dólares.Voceros de la Dirección General de Aduanas explicaron que fue una "matriz de riesgo" elaborada por el organismo en base a antecedentes lo que hizo que el envío de una caja llamara la atención del personal aduanero, ante la sospecha de que pudiera contener droga y que se decidiera una inspección más exhaustiva sobre el producto.El hallazgo de la droga se produjo luego de que el escáner aduanero reveló imágenes sospechosas en la encomienda que llevaba los juguetes, seguido de la reacción de un can antinarcóticos K9, que evidenció comportamientos compatibles con la presencia de estupefacientes.Ante tantas señales, los agentes aduaneros procedieron a abrir el paquete, que contenía dos osos de peluche, pero también dos remeras de fútbol: la titular color rosa del Inter de Miami, donde actualmente juega el astro del fútbol Lionel Messi, y otra albiceleste del seleccionado argentino de fútbol.También se hallaron en la caja tres estuches con extensiones de pestañas postizas."Tanto las camisetas de fútbol como las pestañas eran elementos para despistar que no estaban vinculados a la maniobra. La clave del envío eran los dos narcopeluches", dijo una fuente ligada a la investigación.Los pesquisas detallaron que los osos secuestrados son predominantemente blancos, de aproximadamente 30 centímetros de alto, uno de ellos tiene de color rojo las orejas, las patas, el hocico y el corazón que lleva en el centro del pecho la leyenda "Te Amo" en letras con colores metalizados, mientras que el otro es idéntico, pero con esos mismos detalles en rosa.En ese marco, advirtieron que los dos juguetes pesaban más de lo habitual, por lo que al revisarlos descubrieron que en su interior había un relleno de guata y algodón con una consistencia inusual.Cuando se realizó el narcotest, el personal de Aduana pudo confirmar sus sospechas, ya que había cocaína líquida impregnada en el algodón por un total de 648 gramos, que podían comercializarse por 102.000 dólares en su lugar de destino, que era Hong Kong.La forma líquida de la cocaína es un método empleado por los narcos solo para transportarla, no para consumirla.Consiste en diluir la droga y poder impregnarla en telas o algún otro elemento que la haga pasar como desapercibida en los controles, como en este caso, donde se usó el relleno de los peluches, para luego de otro proceso químico, volverla a su estado en polvo original.Los dos osos de juguete quedaron secuestrados, al igual que su relleno en bolsas aparte, para su posterior análisis en laboratorio.Por lo que se observa en las fotografías, ambos tenían la etiqueta de la firma "TS", que tiene un importador en la zona porteña de Once, en Balvanera, y en algunas publicaciones en el portal Mercado Libre, esos mismos peluches se venden a 15.000 pesos cada unidad.Sin embargo, las fuentes consultadas por Télam aclararon son las personas registradas en el envío postal quienes ahora están bajo investigación judicial.Para ilustrar las ganancias que las bandas narco obtienen en este tipo de contrabando, la Dirección General de Aduanas informó que el kilo de cocaína en Argentina cuesta 15.000 dólares, pero ese mismo kilo puesto en Países Bajos vale 35.000 dólares (+233%), en España triplica su valor a 45.000 (+300%), en Pakistán quintuplica hasta 75.000 (+500%), y en el destino asiático de Hong Kong -a 18.457 kilómetros de Buenos Aires-, incrementa más de 11 veces su precio a 170.000 dólares (+1.100%).