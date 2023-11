Qué reveló la autopsia al expiloto de TC que cayó en helicóptero al río Paraná

El ex piloto de TC que estrelló su helicóptero en el río Paraná sufrió un derrame cerebral, según lo determinó la autopsia realizada en su cuerpo.Gustavo Degliantoni, empresario y ex piloto de TC, murió luego de que su helicóptero se estrellara en el río Paraná a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, pero antes sufrió un derrame cerebral masivo."La autopsia practicada sobre el cuerpo de Degliantoni concluyó la existencia de un derrame cerebral masivo que provocó la muerte.Se tomaron muestras biológicas para realizar estudios de toxicidad y alcohol", se detalla en el informe de autopsia realizado en la Morgue Judicial de San Nicolás."Era una tarde como cualquier otra. Estuvimos festejando porque había venido un amigo de Canadá", contó Osvaldo Iommi y continuó: "Venía todo bien, y pasó lo que pasó. Fueron segundos. Nosotros alcanzamos a salir, pero Gustavo quedó enganchado y no sabemos qué pasó", contó.Acerca de las arriesgadas maniobras que la víctima realizó con la aeronave Robinson 55, como por ejemplo pilotearlo a muy baja altura, Iommi explicó: "No sé cuál es el motivo por el que venía volando tan bajo. Tal vez porque porque estábamos volviendo y faltaba poco, porque querían ver el partido de River".Asimismo, hizo hincapié que ninguno de los sobrevivientes notó que antes de estrellarse el empresario haya mostrado signos de alguna molestia: "Veníamos bien, riéndonos, inclusive pasamos por varios lugares a saludar a amigos. No lo vimos con ningún malestar".La causa está a cargo del fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello. Fuente: (NA)