Lunes 27 de Noviembre de 2023

Video: compró una camioneta el viernes y el lunes le robaron una rueda

"Me aconsejaron ponerle una cadena con candado, pero no me dieron tiempo", expresó a Elonce, el vecino al que le robaron la rueda de auxilio de su camioneta recién adquirida. Estima una pérdida de alrededor de 400 mil pesos.