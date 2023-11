Video: compró una camioneta el viernes y el lunes le robaron una rueda

Este lunes, un vecino del barrio La Milagrosa, fue víctima de un robo de su recién adquirida camioneta Citroën Berlingo, comprada apenas el viernes. En plena luz del día le sustrajeron la rueda de auxilio.



El hecho tuvo lugar específicamente en la calle Los Naranjos 550, donde Juan Carlos Ortega había estacionado su vehículo por unos minutos. Según relató a Elonce:"Saqué la camioneta y la dejé afuera unos minutos cuando sucedió todo. La cámara de un vecino logró registrarlo y 40 segundos le llevó sacar la goma".



El damnificado señaló la audacia del ladrón: "Como si nada, a plena luz del día donde pasaba gente", lamentó Ortega. Asimismo, agregó que "la policía vino rápido, comisaría tercera y criminalística levantaron huellas".



No obstante, el vecino expresó su preocupación sobre la cadena de comercialización de objetos robados: "Esta gente sale a robar porque hay alguien que les compra, siempre digo que no hay que comprar cosas robadas".



En cuanto a cómo se dieron cuenta de que faltaba el auxilio, Ortega, relató: "Cuando mi señora volvió de llevar a mi nieto, vio que colgaba en la parte de abajo el enganche de la rueda".



Por otro lado, el damnificado comentó a Elonce haber recibido el consejo de seguridad al recibir la camioneta, pero lamentó no haber tenido tiempo para implementarlas. "Cuando me entregaron la camioneta me aconsejaron ponerle una cadena con candado, pero no me dieron ni tiempo", mencionó.



El costo económico del incidente también preocupa al vecino, quien estima una pérdida de alrededor de 400 mil pesos. Este cálculo incluye el valor de la cubierta, la llanta y los daños ocasionados al romper el enganche.