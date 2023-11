Dos choques en el Acceso Sur involucraron a cuatro autos: un niño sufrió heridas

Policiales Camionero se desmayó al volante y causó un choque en cadena en Paraná

Policiales Remís terminó en la vereda tras chocar con otro auto y un hombre resultó herido

Dos accidentes de tránsito que involucraron, en total, a cuatro vehículos, ocurrieron este mediodía en avenida de las Américas, a la altura del kilómetro 5, en su intersección con calle Lisandro de la Torre, a pocos metros de la Escuela Tabaré, de la capital entrerriana.Los autos involucrados, son una Citroën Berlingo, un Fiat Regatta (blanco), Peugeot 306, un VW Up blanco.Según pudo conocer Elonce, aparentemente, una Citroën Berlingo que circulaba por colectora (en dirección Oro Verde-Paraná), intentó girar hacia calle Lisandro de la Torre y el Fiat Regatta (blanco), que iba por el carril central, no habría respetado el semáforo en rojo e impactó al Citroën. Tras el fuerte impacto, el Fiat siguió sin control, pasó el cantero central y quedó en la contramano.Eduardo, conductor de una Citroën Berlingo, contó a Elonce que “estaba esperando el semáforo en la colectora para que el verde me diera paso para Lisandro de la Torre. Cuando se puso en verde, pasé y un auto, venía fuerte y me chocó”, explicó el trabajador y agregó que “pegó muy fuerte y su auto terminó como a 200 metros en la mano contraria por arriba de los canteros”, resaltó.“Yo no lo vi venir por el carril del medio, me chocó de mi lado, pero adelante, un poco más atrás y me mata”, dijo Eduardo a Elonce en referencia al fuerte impacto recibido por un Fiat que habría pasado el semáforo en rojo.Al respecto de las heridas, el hombre dijo que estaba bien pero que le dolía “un poco la cintura”, sostuvo y agregó que se dirigía a “hacer changas”.Por otra parte, Eduardo afirmó que fue un “accidente con suerte, porque iba muy rápido, cerca de la escuela y en una hora donde salen los chicos”, señaló.En tanto, un Peugeot 306 que habría frenado por el accidente y para auxiliar al conductor de la Citroën Berlingo, fue impactado desde atrás por VW Up. Ambos vehículos circulaban por el carril central con sentido Paraná-Oro Verde.Producto del choque, un niño que viajaba como acompañante en el VW, sufrió lesiones leves al activarse el “airbag” del vehículo, por lo que debió ser trasladado al hospital, aunque solamente se encontraba en estado de nerviosismo por lo ocurrido.