Video: ladrón simuló ser cliente y robó un celular, pero quedó registrado

Un delincuente se hizo pasar por un cliente y, en un descuido de la empleada, robó el celular de la panadería “La Vasca” de calle Montiel al 600 en Paraná. La secuencia delictiva quedó registrada en las cámaras de seguridad del local comercial. Tras la intervención policial, el ladrón resultó detenido y se confirmó que también habría rodado en el centro de salud de barrio San Agustín.“A las 7.30 se presentó un chico a pedir lo que había quedado del día anterior, lo oreado, le dijimos que no teníamos, pero escuchó que justo salía galleta caliente y nos pidió. Mi compañera buscó para darle por 180 pesos y, cuando ella se dio vuelta, esta persona mete la mano por detrás del celular y saca el celular”, contó ala hija de los dueños de la panadería, Valentina, quien confirmó que el aparato no estaba a la vista de los clientes.“Nos percatamos del robo porque a través del bluetooth estábamos reproduciendo música y, al alejarse, se desconectó; mi compañera le preguntó a mamá si lo tenía y si lo había desconectado, pero ella le respondió que no y ahí nos dimos cuenta que faltaba”, repasó la panadera al confirmar que el hecho delictivo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local comercial.“Es el celular que utilizamos para llamar a los cadetes, recibir los pedidos, comunicarnos con clientes y proveedores y para subir a las redes lo que está saliendo”, contó al respecto.En la oportunidad, Valentina mencionó que comunicaron el robo a los contactos de la panadería “por miedo a que usen el número para pedir dinero vía transferencias para estafar a la gente”. “Cambiamos las contraseñas de nuestras redes y alertamos a todos”, remarcó.La panadera refirió que dieron aviso al 911 y radicaron la denuncia correspondiente. Tras la intervención policial, el ladrón fue detenido, pero el celular aún no había sido hallado.Respecto al delincuente, la comerciante confirmó que “sería de la zona y, durante la misma mañana, también habría rodado en el centro de salud Ramón Carrillo; no sabemos qué, pero habría estado acompañado de una mujer”.