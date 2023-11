Esta semana se realiza el segundo juicio a un policía por la muerte de un joven

Foto: Iván Pérez murió tras ser baleado por un policía

Hace un poco más de dos años durante el primer juicio por jurados populares sus doce integrantes no lograron un acuerdo unánime y el proceso se declaró estancado. El jueves se conformará un nuevo tribunal popular.



El 9 de octubre de 2019, Iván Perez cayó muerto por un disparo del agente de policía de la comisaría Octava, Mauricio Javier Gómez, quién apretó el gatillo de su arma 9 milímetros a casi 100 metros de la víctima. La bala ingresó en su nuca y mató al joven de 24 años de inmediato.



El sargento está imputado por el delito de homicidio calificado por el abuso de la función y agravado por ser funcionario público en el marco de un procedimiento.



Enfrenta una pena de prisión o reclusión perpetua, pero en caso de no lograrse un veredicto unánime por segunda vez, el acusado quedaría en libertad definitiva.



Una larga espera

Pasaron 38 meses de esa mañana y desde esta semana sus familiares estarán un poco más cerca de obtener justicia. La muerte de Iván ocurrió luego de un robo, fuga y persecución que se produjo en el barrio Molinari, al sur de la ciudad de Gualeguaychú.



El caso fue juzgado por un jurado popular y, el 31 de marzo de 2021, el juicio se declaró "estancado" porque sus integrantes no llegaron a un acuerdo de unanimidad. Al ser un juicio nulo, deberá volver a conformase otro tribunal popular, designar un nuevo juez técnico y repetir el proceso.



Este jueves 30 de noviembre se elegirán a los 12 integrantes -en paridad de género- del jurado popular y cuatro personas suplentes que tendrán la responsabilidad de declarar “culpable o no culpable” al agente Gómez. En esta oportunidad, el juez técnico será Arturo Dumon, en reemplazo de la jueza Alicia Vivian que participó del primer juicio.



Respecto a la situación del imputado Mauricio Gómez, recordemos que luego del juicio recuperó su libertad. Asimismo, se establecieron medidas restrictivas como no acercarse al barrio Molinari, no tomar contacto con los familiares de la víctima ni con los testigos de identidad reservada y tampoco puede mantener ningún tipo de contacto por las redes sociales.



Recordemos que, durante el primer debate oral, el policía nunca negó el hecho, pero afirmó que el arma se le “disparó accidentalmente”.



A partir del viernes 1 de diciembre, en el Centro Municipal de Convenciones -como en la primera ocasión- comenzará el juzgamiento con la misma modalidad anterior: se leerán los alegatos de apertura con la imputación, deberán volver a declarar los 23 testigos y luego se escucharán los alegatos de clausura de las partes que estarán representadas por Lisandro Beherán y Martina Cedrés por la Fiscalía, Alfredo Vitale como el defensor del policía, Pablo Di Lolo será el querellante por parte de la familia de la víctima.



¿Qué pasó aquel 9 de octubre?

Iván Perez escapaba luego de cometer un supuesto robo en una casa del Sector 5 del barrio Molinari. Al lugar acudió un patrullero de la comisaría Octava con el sargento Ayudante Juan Alberto Zapata y el sargento Javier Mauricio Gómez. Ambos comenzaron una persecución de Perez, sindicado como posible autor del ilícito.



En Los Algarrobos y Furquez, el sargento Gómez se bajó del patrullero y con su arma reglamentaria calibre 9 mm efectuó un disparo a la víctima que estaba a unos 100 metros de distancia. Ese proyectil impactó en la zona trasera del cráneo de Iván Pérez, quien falleció de inmediato en el descampado frente a una iglesia evangélica. En ese momento no portaba ningún arma.



La víctima de 24 años atravesaba un proceso de adicción y tenía un prontuario muy importante por delitos menores, se informó en su momento. En tanto, el acusado Gómez llegó al proceso de juicio con una detención domiciliaria con tobillera electrónica de monitoreo.



Iván era el segundo de cuatro hermanos del matrimonio de Héctor Pérez y Rosa Castro, quienes se encuentran separados. Rosa vivía con Iván, sus dos hermanas menores y su abuela paterna. (Reporte 2820)