Confirmaron la sentencia de dos años de prisión a Sebastián Villa

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó la condena a dos años y un mes de prisión al ex futbolista de Boca Sebastián Villa por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortes, en abril de 2020.



Lo ratificó la sala segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de Lomas de Zamora. El fallo cuenta con la firma de los camaristas Pablo Little y Alejandro Rojas, quienes avalaron lo dictado en junio de este año por la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos.



Villa, que acaba de ser contratado por Beroe de Bulgaria, también afronta otro proceso judicial en el que está imputado. Se trata de la causa en la que se lo acusa por abusar sexualmente de una joven de 26 años, en junio de 2021.



Respecto del caso vinculado a Cortés, Villa fue declarado culpable de los delitos "amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género".



A raíz de ello, Boca optó por apartarlo del plantel pese a que tenía contrato hasta 2024, algo que generó cortocircuitos entre el club y el futbolista colombiano.



Ahora Villa sumó un nuevo dolor de cabeza por la confirmación de la Justicia, que ratificó los 25 meses de prisión por violencia de género en abril de 2020 contra Cortés, en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning. (NA)