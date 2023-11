Video: helicóptero realizó imprudentes maniobras sobre el río y cayó al agua

Anticipamos hace instantes de helicóptero haciendo maniobras peligrosas.



Lo cierto es que cayó al agua a la altura de Ramallo??‍??



Prefectura trabajando en el lugar pic.twitter.com/dm6E9Qa2hw — RosarioLaCiudad (@Rosariociudadok) November 26, 2023

#AHORA

Muchos reportes de un Helicóptero rojo haciendo maniobras imprudentes sobre el puente y embarcaciones.



Va hilo con fotos. pic.twitter.com/W7PRq46xsl — RosarioLaCiudad (@Rosariociudadok) November 26, 2023

Un helicóptero que este domingo realizó durante varios minutos una serie de maniobras imprudentes sobre el río frente a Rosario cayó más tarde al Paraná a la altura de Ramallo.Se trata de una aeronave al parecer particular, de color rojo, que por la tarde sorprendió a bañistas en la costa norte de la ciudad y sobre todo a quienes estaban en embarcaciones en zona de El Embudo, ya que sobrevoló entre ellas a muy baja altura.Además, imágenes captadas del momento muestran un paso muy cercano al puente Rosario-Victoria. Luego se retiró en dirección sur.Según reportaron diferentes medios del norte de la provincia de Buenos Aires, el mismo helicóptero continuó su vuelo rasante sobre el río y se estrelló contra el agua a la altura de Ramallo por razones no esclarecidas.Intervino Prefectura y bomberos de esa zona, quienes rescataron a un tripulante aunque no había información oficial sobre el resto. Eran al menos tres personas, según se divisa en imágenes que por la tarde circularon en las redes sociales.Según publica el diario El Norte, de San Nicolás, el helicóptero pertenecía al propietario de una guardería náutica de Ramallo, ciudad bonaerense ubicada unos 100 kilómetros al sudeste de Rosario.El siniestro aéreo es el segundo de gravedad reportado este mes en la región, ya que se produce dos semanas después de que un avión se estrellara con el saldo de dos pilotos muertos en el marco de un festival aéreo que se realizaba en Villa Cañás.