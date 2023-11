Videos: un velero de competencia chocó el puente de la Isla del Puerto

Video: Un velero chocó contra el puente de la Isla del Puerto

Video: Un velero chocó contra el puente de Concepción del Uruguay

El hecho ocurrió hoy domingo 26 de noviembre pasadas las 19.30 horas.El velero es de los Hermanos Vallarino -Too Match-, un barco sponsoreado por Río Uruguay Seguros que compite el Campeonato Argentino en la Categoría ORC 1 y es organizado por el YCA.Asimismo, no hubo daños ni en la embarcación, ni en el puente, y tampoco heridos, ya que no había personas a bordo.En el lugar trabajó Prefectura, quien informó que el velero ya fue retirado.