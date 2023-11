Egresó la 9º Promoción de Oficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Con un acto realizado en Villaguay, se celebró el egreso de nueve hombres y mujeres Oficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), quienes culminaron su formación obteniendo el título de Técnico Superior en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario.



Durante la ceremonia se reconoció a los Oficiales Superiores que fueron promovidos a la máxima jerarquía institucional.



Este viernes se llevó a cabo el acto de colación de los Oficiales Subadjutores del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, pertenecientes a la IX Promoción del Curso dictado en el Instituto de Formación Penitenciaria “Inspector General Victorino Scheurmann” de la ciudad de Villaguay. La secretaria de Justicia, Adriana Pérez, presidió el acto junto al director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez.



“Es un honor para mí volver a compartir una ceremonia de egreso del Servicio Penitenciario, tan cargada de emotividad y de buenos augurios. Quiero reconocer la labor del personal y sobre todo el compromiso de los egresados que transitaron una gran formación” sostuvo la secretaria de Justicia, Adriana Pérez al tiempo que dirigió unas palabras a los nuevos agentes: “Los valores que ustedes traen de su hogar han servido para tomar fuerza mientras estudiaban y se formaban en esta casa de estudio. Quiero instarlos a que esos mismos valores lo lleven a su trabajo y lo compartan también con sus compañeros para seguir fortaleciendo esta institución”.



En este marco, felicitó además a los oficiales superiores que recibieron condecoraciones y subrayó: “Quiero destacar la labor que desempeñan dentro del Servicio Penitenciario, la cual me consta porque con todos ellos he tenido la oportunidad de interactuar desde mi función como Secretaria de Justicia. El trabajo que hace esta institución es sumamente valioso. La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero ha depositado mucha confianza y yo creo no ha sido defraudada, ni en lo humano ni en lo que es el trabajo que se ha desarrollado dentro del Servicio”.



El Director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez felicitó a los oficiales egresados de la IX Promoción y sostuvo que “la capacitación constante es el camino para profesionalizar nuestra tarea”. Asimismo, destacó su reconocimiento hacia los Inspectores Generales que recibieron el Sable de Mando “por haber dedicado gran parte de su vida a plasmar su vocación de servicio en nuestra Institución”.



Por otro lado, agradeció al Poder Ejecutivo Provincial “por haber acompañado cada gestión, buscando siempre optimizar el funcionamiento del Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.



Durante la ceremonia se realizó la entrega de sables, despachos y obsequios a los Oficiales Superiores que ascendieron a la máxima jerarquía como a los egresados, quienes juraron fidelidad ante las Constituciones Nacional y Provincial.



Estuvieron presentes, además, el subdirector del SPER, Inspector General Fabio Splendore, integrantes de la Plana Mayor del SPER; directores de las ocho unidades penales dependientes; el Jefe Departamento Escuela Personal Superior, docentes y estudiantes del Instituto de Formación Penitenciaria, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y familiares de los egresados. Reconocimientos Las autoridades presentes hicieron entrega de sables y despachos a los flamantes oficiales de la IX Promoción. De igual manera, como es tradición, también se reconoció especialmente a quienes obtuvieron mejores calificaciones y a aquellos que se destacaron por el compromiso y dedicación durante su recorrido de formación penitenciaria.



En este marco, el Oficial Subadjutor Jorge Matías Román Gonzalez obtuvo el Primer Orden de Mérito Final de Egreso. El Oficial Subadjutor Brian Ismael Gastón Saruba, consiguió el Segundo Orden de Mérito. El Tercer Orden de Mérito fue logrado por la Oficial Subadjutor Karen Eliana Frías, por lo cual obtuvo distinciones.



Asimismo, la Oficial Subadjutor Valeria Jacqueline Sánchez fue elegida por sus pares como Mejor Camarada, en virtud de su compañerismo y solidaridad.



Un momento emotivo para los egresados fue cuando en representación de la IX Promoción de Oficiales, el egresado Mirko Bossi pronunció unas palabras destinadas a sus compañeros y familiares, reflexionando sobre el transitar por el Instituto de Formación y los desafíos por venir. Trayectoria Otro momento especial fue la entrega de Sables a los Inspectores Generales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, símbolo del destacable reconocimiento a la trayectoria institucional de aquellos Oficiales Superiores que ascienden a la máxima jerarquía, cumpliendo con su vocación y dedicando con convicción sus esfuerzos en la tarea diaria de la carrera elegida.



En la oportunidad fueron distinguidos tres Inspectores Generales, quienes actualmente cumplen funciones en la Plana Mayor y en cargos directivos de la Fuerza, recibiendo el atributo de mando réplica del que portara el General Justo José de Urquiza.



Los oficiales que recibieron estas distinciones fueron: el actualdirector Principal de Administración, Inspector General Cristian César Burgos; el director Principal de Tratamiento, Inspector General Javier Osvaldo Bossi; y la directora de la Unidad Penal Nº6 “Concepción Arenal”, Inspector General María del Carmen Muñoz.



Culminando el acto protocolar, se procedió al descubrimiento de la placa de Egreso de IX Promoción de Oficiales Subadjutores y se finalizó con el desfile de la Agrupación Instituto de Formación Penitenciaria “Inspector General Victorino Scheurmann”. (03442)