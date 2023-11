Identificaron a las dos personas que fueron halladas sin vida en Paraná

Este sábado por la madrugada se produjo un incendio en una vivienda ubicada en calle Crisólogo Larralde de Paraná, y posteriormente se encontraron con un hombre y una mujer que se encontraba sin vida y con heridas cortantes.Desde la División Homicidios,. Ambos tuvieron un hijo en común, se separaron y posteriormente volvieron a estar vinculados sentimentalmente.La propiedad en donde ocurrió el hecho de sangre era alquilada por el sujeto, de alrededor de 40 años. Ella vivía en otra vivienda en la que el resto de los hijos de la mujer no se encontraban en el trágico hecho.Enzo Gutiérrez, Subjefe de la División Homicidios, comentó cómo fue la situación del operativo: “Los policías ingresaron y se encontraron con dos personas, un hombre y una mujer, sin signos vitales”. En la causa está a cargo la Fiscal Patricia Yedro.Pese a no confirmar con qué se habrían hecho las ocho puñaladas en la espalda y dos en el pecho del hombre y un corte en toda la muñeca, dijo que se secuestraron indicios que se agregarán a la causa.Todavía no hay ningún resultado de la autopsia y, por ende, Gutiérrez confirmó “que no se descarta ninguna hipótesis”. Todavía se desconoce si anteriormente existió una denuncia previa de la mujer.