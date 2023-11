A cuatro años de la desaparición de Theresia Pinter, la causa podría caerse

Pronto se cumplirán cuatro años de la desaparición de Theresia Pinter, la mujer de 78 años que fue vista por última vez el 16 de diciembre de 2019 cuando salió de un banco en Paraná, tras retirar 11.487 dólares de su cuenta bancaria. A Pinter la acompañaba un taxista, Francisco Raúl Figueroa, quien es el único sospechoso por su desaparición.La investigación está en manos del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull pero, según reveló, el programa que se emite por, la causa podría llegar a caerse porque, por un lado, no puede probarse la desaparición de Theresia Pinter y, por otro, el defensor del implicado, Fernando Calleja, inició el pedido para una pericia para determinar las condiciones de salud mental del sospechoso. “¿Será para establecer si Figueroa está desmemoriado?”, se preguntó el periodista Mauricio Antematten al cuestionar que, si Figueroa no estaría en condiciones de asumir su responsabilidad como acusado, por ende, tampoco podría enfrentar un juicio, con lo cual, la desaparición de la anciana quedaría impune.accedió a una entrevista con el testigo que, en junio de 2020, relató que "tuvo contacto con Figueroa en diciembre del año anterior y en enero y febrero de ese año, y en una oportunidad le pidió que le cambie 1.000 dólares".“Figueroa era un conocido, un día me preguntó si sabía de alguien que cambiara dólares, le pregunté por la procedencia de los billetes, pero no supo qué decirme”, repasó el testigo y confirmó que no llegaron a concretar la transacción. “Cuando le pregunté por la procedencia de los dólares, me comentó que eran de una señora a la que asistía”, reveló el entrevistado pory confirmó que “eran entre 800 y 1.000 dólares”.En su relato, mencionó que junto a Figueroa acudieron a una financiera del centro de Paraná a vender los dólares, pero ese día no había cotización. Esto, más la insistencia del testigo respecto de la identidad de la titular de los dólares, generó el enojo del imputado, que se había quedado esperando, en la esquina de la financiera. “Estaba nervioso”, reconoció el testigo.Además, manifestó que no supo más de Figueroa hasta que se enteró por los medios que Pinter estaba desaparecida y que aquel estaba involucrado en el hecho. “Una amiga me dijo que no era de buena calaña y después no lo vi más”, confirmó y remarcó que se decidió a presentar su testimonio “porque desapareció una persona”.Pinter es una cordobesa a la que le gusta viajar y se encantó con la ciudad de La Paz. Estaba desde mediados de 2019 parando en un hotel, se hizo amiga del dueño y unas vecinas. El 15 de diciembre viajó en un colectivo de ETA a la capital provincial para cancelar una cuenta en dólares en el banco Macro. Llegó a la Terminal y se subió al taxi que conducía Carlos Figueroa, quien la llevó a la sede de la entidad de calle Monte Caseros. La prueba de los videos de las cámaras de seguridad del banco muestran una conducta extraña del taxista, según indicaron fuentes allegadas a la investigación: la acompañó, sacó turno y hasta fue del otro lado de la mampara para retirar el dinero, que metió en un bolso. Luego salió él primero del banco y metió el bolso en el baúl de su auto. Atrás siguió Theresia, que subió al taxi. Es el último rastro de la mujer.