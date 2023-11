Para la policía, el robo a la familia de Antonela Roccuzzo no fue "al azar"

Policiales Violento asalto a la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario

El violento robo millonario a la familia de Antonela Roccuzzo ya es noticia en todo el país y probablemente tenga repercusión mundial. Tres personas, entre quienes se encontraba una prima de la esposa del capitán del seleccionado argentino Lionel Messi fueron asaltadas por dos delincuentes que pusieron otro vehículo a la par, efectuaron un disparo de arma de fuego para obligarlos a detenerse y les robaron una millonaria suma de dinero.El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en Lavalle entre Pellegrini y Cochabamba, comenzaron a conocerse detalles sobre la mecánica. La Policia no descarta la participación de un segundo vehículo en el golpe comando y cree que podría no haber sido al azar.. "Estos chicos salían del supermercado e iban realizar un depósito a un banco cercano, cuando llegan a Lavalle al 1700, los aborda un vehículo con dos masculinos armados, le rompen un vidrio y mediante amenazas le llevan dos bolsos de dinero", indicó.Hubo al menos un vehículo involucrado en el hecho, pero no descartó la participación de un segundo auto. Santamaría aseguró que es "importante saber quiénes son las personas que sabían de este movimiento” y deslizó que no es "un hecho al azar".Una de las empleadas del supermercado Único que iba en el vehículo detalló en diálogo con la prensa que iban del comercio hacia el banco para depositar el dinero. "Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno cuando se iban. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos en los vidrios. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala", señaló Marianela S.En ese sentido, agregó que salieron del comercio con los bolsos cerrados, por lo cual desconoce el monto exacto de dinero que había. Según las primeras informaciones, se trataría de alrededor de 8 millones de pesos."Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto", indicó la joven.