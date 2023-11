Violento asalto a la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario

#URGENTE | ? Emboscada millonaria a la familia de Messi: "Una de las víctimas es la prima de Antonella Roccuzzo".



Un violento robo volvió a sacudir a la familia de Antonela Roccuzzo en la ciudad santafecina de Rosario cuando delincuentes sorprendieron a dos personas que trasladaban cerca de 8 millones de pesos pertenecientes al supermercado Único.El hecho ocurrió en la mañana del miércoles en el cruce de las calles Lavalle y Cochabamba, pleno centro de la ciudad, cuando los ladrones interceptaron un Chevrolet Onix negro, le rompieron la ventanilla y se llevaron los bolsos con el efectivo.Según informaron, los delincuentes se robaron dos bolsos con 4 millones de pesos cada uno y cuando escaparon le pegaron un tiro al auto que, de milagro, no hirió a nadie.Entre las víctimas del robo se encontraba la prima de la esposa de Lionel Messi, quien debió ser asistida por médicos junto a su acompañante por estar en estado de shock.De acuerdo a lo que informó el medio Rosario3, los delincuentes llegaron a la escena y huyeron en un auto Focus o Cronos blanco.El caso se originó a pocas cuadras de donde se encuentra el supermercado que, en marzo de este año, ya había sido flanco de un ataque a tiros por parte de sicarios que le dejaron un mensaje al futbolista: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".Dentro del Onix estaba Agustina S., prima de Antonela Roccuzzo, una empleada del supermercado y un hombre. "Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala", comentó a la prensa local Marianela, trabajadora del supermercado que estaba dentro del auto."Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto", finalizó Marianela ante la prensa.