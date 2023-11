Acusan a un hombre de “abusar y matar brutalmente” a la hija de su expareja

Foto: La madre de la adolescente que fue asesinada en Córdoba. Crédito: El Doce.

Dante Leonardo Romero, de 35 años, fue acusado por el crimen de la hija de su expareja, Geraldina Milagro Reyes, una adolescente de 16 años que fue asesinada a puñaladas este martes en Hermana Sierra, un barrio precario ubicado en el noroeste de la capital de Córdoba.



"No entiendo por qué lo hizo. La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella y no entiendo por qué", aseguró Vanesa, visiblemente afligida, en una entrevista que le brindó a Telenoche Córdoba.



Al ser consultada respecto de los motivos por los que sospecha de su exnovio, contó que "un vecino lo vio y dijo que había salido tapado de sangre". Además, dijo que "según la Policía, él mismo se entregó en una comisaría".



Vanesa y Dante tuvieron una larga relación y fueron padres de mellizos. Aunque luego se separaron, él no aceptaba el fin de la pareja. "Me mandaba mensajes pero no le contestaba porque no quería saber más nada de esta persona", indicó la madre de la víctima.



El cadáver de la adolescente, que era madre de un bebé de un año, fue descubierto por su hermano menor, de 12 años, tendido en la cama en un domicilio ubicado en la calle Gerardo Gritti.



"Llamaba a ella y no contestaba, me atendió Ignacio y me dijo 'mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre'. Su hermanito la encontró muerta, junto a su hijo", recordó entre lágrimas.



En el momento que se enteró esa trágica noticia, ella estaba en el hospital junto a sus otros dos hijos, que iban a ser operados de la garganta. Lo primero que hizo fue llamar a la Policía y luego fue hasta su casa. "Encontraron a mi hija muerta a puñaladas con su bebé al lado, no entiendo por qué", señaló.



Por último, cerró: "No hay consuelo para nadie. Lo único que quiero es que se haga justicia, quisiera saber por qué la mató".