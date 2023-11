Vestidos de policías ataron y picanearon a una mujer para robarle

Dos delincuentes se hicieron pasar por policías e investigadores para asaltar a una jubilada en barrio General Paz, en Córdoba.



La mujer, de 67 años, contó que la engañaron para pasar a su casa, la ataron a la cama, la picanearon y le robaron el dinero que tenía para la comida y para el resto del mes.



Sobre el robo, Susana comentó que los ladrones tocaron el timbre de su casa vestidos de Policía y le dijeron que tenían información sobre el robo que había sufrido dos semanas atrás, donde le sustrajeron 4 mil dólares y dinero en pesos.



"Me tocaron el timbre, vino un hombre vestido con una casaca y gorra de Policía y al costado había uno que supuestamente investigaba el robo y me engañaron", empezó relatando la mujer.



Y continuó: "Me llevaron adentro, me tiraron arriba de la cama y me ataron; empezaron a revolver y sólo se llevaron la plata que tenía para la comida y lo que me quedaba para el resto del mes, porque los ahorros se los habían llevado en el robo de la otra semana".



Por último, Susana manifestó que le ponían la picana cerca y le decían "vas a hablar y vas a decir dónde tenés plata". (Cadena 3)